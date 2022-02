Llamativa parálisis en el PAMI tras la sorpresiva renuncia de Máximo Kirchner

Después del “affaire” de Luana Volnovich en las playas mexicanas, poco se habla de lo que sucede en el PAMI. La negociación con el Fondo y la gira presidencial concentraron la atención de la opinión pública, y la crisis desatada por el viaje de la funcionaria pasó a segundo plano.

Hubo otro hecho, en las últimas semanas, que desplazó a esa noticia: la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de Diputados del Frente de Todos. Este cimbronazo político parece tener relación con el desatado por quien dirige la obra social de los jubilados.

Desde el sector de empresas de salud que prestan servicios al organismo aseguran que el PAMI está virtualmente paralizado en cuanto a la toma de decisiones y señalan como el momento en que se empezó a agudizar esta situación al día siguiente en que se conoció la decisión del líder de La Cámpora de dar esa paso al costado legislativo. Si bien la ausencia turística de Volnovich, junto a su pareja y segundo del organismo, había dejado a la obra social en un estado de impasse operativo, prestadores advierten que el problema se agravó tras la noticia que llegó desde el Congreso.

“Parece demasiada casualidad que tras conocerse la renuncia de Máximo Kirchner el PAMI entró en una virtual parálisis. Estamos en un momento de mucha incertidumbre y no hay respuesta del organismo” explicó a MDZ un prestador. Firma de contratos, autorizaciones de prótesis y medicamentos, renovación de internaciones domiciliarias, entre otras prestaciones, no están aprobándose. Tampoco avanzan las adjudicaciones de licitaciones.

Las explicación que ensayan los prestadores sobre esta situación son variadas y no descartan que haya bajado una orden desde el legislador nacional con algún fin político que se desconoce. Lo que sí saben los prestadores es que nadie responde a sus demandas.

A este problema operativo que enfrentan los prestadores, se suma el económico. Durante el 2020, en medio de la pandemia, el organismo no actualizó los montos que paga por los servicios tercerizados. Eso se produjo con una inflación de 36%. En 2021, el aumento otorgado rondó el 49%. Es cierto que se pagaron bonificaciones adicionales, pero no alcanzó a todas las empresas. En un contexto devaluatorio, con insumos importados, y fuerte suba de medicamentos, los números no cierran.

Según datos de la cámara que agrupa a los prestadores del conurbano bonaerense (CAPRESCO), drogas que se utilizan para sedar a los pacientes en asistencia respiratoria mecánica aumentaron 1.000%. "Estos desajustes está llevando al sector a situación crítica. Desde que empezó la pandemia, cerraron trece clínicas privadas en el conurbano y hay tres más luchando para sobrevivir", según CAPRESCO.