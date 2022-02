Cómo será el aumento que ofrecerá el Gobierno a los estatales

La semana que viene, el Gobierno que conduce Rodolfo Suarez se sentará en la mesa paritaria con los gremios que representan al personal estatal. Le ofrecerá un porcentaje de aumento escalonado que sería de alrededor del 40%, más un bono que eleve la oferta. Los sindicatos, que realizan por estas horas asambleas, reclaman cerca del 50% de suba y no descartan medidas de fuerza.

Las paritarias son uno de los asuntos que tiene como prioritario Suarez en su agenda. En la primera reunión con la nueva conducción del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), se comprometió a poner fecha urgente. Aunque el cronograma de paritarias no está terminado de acuerdo a lo que afirmaron desde Casa de Gobierno, es un hecho que la semana próxima será la convocatoria y a la primera mesa serán llamados quienes representan a los gremios de la salud: AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).

El lunes por la noche, cuando Suarez se juntó a cenar con los intendentes radicales, les habló de la negociación salarial con los sindicatos y les preguntó sobre la situación de cada municipio para poder afrontar aumentos salariales. El gobernador sostuvo en ese encuentro que la oferta para el personal estatal será, como en años anteriores, de manera escalonada. Esa oferta implica ofrecer porcentajes cada dos o tres meses que juntos, conforman el porcentaje total. En esa misma reunión advirtió que esperaría los resultados de la recaudación del mes para poder dar un número definitivo para la propuesta de suba de salario.

A nivel nacional, la previsión salarial que adelantó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es del 40%. Representantes de municipios locales consultados confirmaron que ese es el número que están manejando, al que se le podría sumar algún bono para completar la oferta salarial y acotar la distancia de la oferta con la inflación. El año pasado, el Gobierno de Suarez ofreció 45%, pero la mayoría de los gremios-a excepción de ATE- lo rechazó por lo tanto tuvo que dar la suba salarial a través de un decreto. El aumento fue de 7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre, con un bono de carácter no remunerativo.

Consultado por MDZ, el secretario general de ATE, Roberto Macho, sostuvo que “estamos dispuestos a aceptar un aumento escalonado, como el año pasado, que a nosotros nos significó un 55%“. Durante toda la jornada del miércoles, las reparticiones del Estado representadas por ATE (de acuerdo al gremio son 600), están en asambleas. La propuesta del gremio es “pedir un 50%” de suba salarial para 2022 con cláusula de revisión, es decir con el acuerdo por escrito de volver a sentarse a discutir lo pactado. Además, reclaman incumplimientos de compromisos paritarios y “tercerizaciones en el sector de la salud”, de acuerdo a lo que expresó Macho.

Por otro lado, el dirigente gremial acusó al Gobierno provinciales de “haber impugnado ilegalmente a 160 delegados provinciales cuando no tiene atribuciones”. De acuerdo a la acusación de Macho, desde Asesoría Legal han enviado comunicaciones a personas que fueron elegidas como delegadas gremiales donde se les informa que no pueden serlo. “Esta misma modalidad tiene la municipalidad de Capital, donde envía comunicados que no corresponden legalmente, y hemos tenido que judicializar esta situación. En todos los casos, la Justicia nos está dando la razón al sindicato”.

Como adelantó MDZ, si no se cierran las negociaciones en las mesa paritarias, aunque el comienzo de clases está asegurado por el SUTE, habrá protestas durante los festejos vendimiales que serán el 7 de marzo.