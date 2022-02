Las desafortunadas declaraciones de Berni sobre Puerta 8

En su entrevista a Radio 10, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, aclaró que en el operativo que se encargaba del caso de la cocaína adulterada, no tuvo la ayuda de la Nación y advirtió que si no retiraba la cocaína adulterada de la circulación seguramente habría “cerca de 3.000 muertos”, contando los 24 decesos que se registraron hasta el momento.

"Desde el mismo momento que allanamos Puerta 8, nadie se puso a disposición para ver en qué podía ayudar", se lamentó Berni.

"Usted me vio en la villa trabajando, además del ministro de Salud Nicolás Kreplak y del jefe de asesores Carlos Bianco, ¿usted vio a alguien más? Esa noche, en absoluta soledad no vi a nadie. Recorrí San Martín y Hurlingham en soledad", agregó el ministro.

Cuando se le preguntó respecto a la lucha con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, el funcionario contestó: "Es muy difícil poder encontrar una droga que no esta en los archivos".

Cuando salió el tema de los compuestos de la cocaína que intoxicó a varios bonaerenses, Berni aclaró que la droga envenenada parecía tener opioides realizados en laboratorios caseros, sin haber tenido “un control de calidad”. Más adelante, el ministro de seguridad aclara que el fentanilo que se descubrió dentro de los compuestos de la cocaína es para “los consumidores que pagan una cocaína de máxima pureza”.

La frase que llevó a varias repercusiones fue la que el ministro menciona haciendo referencia a la “droga de calidad” y la “droga basura”: "Los damnificados compraron una cocaína que les salió $200, por ende la dosis era basura que tiene poco y nada que tiene de cocaína", explicó Berni.

"No es la primera vez que nos encontramos con este tipo de drogas, es bastante habitual, en este caso hubo un problema en la mezcla. Nadie atenta contra su propio negocio, acá no hay internas de narcotraficantes, eso lo resuelven a los tiros. Lo más común en este caso es que trataron de hacer una receta que no les funcionó, hicieron otra mezcla", declaró muy convencido el ministro de Seguridad bonaerense.

Asimismo, cuando se le menciona la gran problemática que tiene la provincia de Buenos Aires con el narcotráfico, Sergio Berni se mostró preocupado por el problema del consumo y la adicción. “Tenemos que discutir qué vamos a hacer con la problemática del narcotraficante, la prevención. Mucha gente salió de estar internado y volvió a consumir la misma droga. Mi energía está puesta en la prevención del consumo”, dijo el funcionario del oficialismo.

Finalmente, cuando se menciona el cuestionamiento que hicieron los medios sobre el allanamiento del búnker de Puerta 8, el ministro de seguridad de la provincia respondió:

"La única verdad es la realidad, poner a discutirse si tiramos un búnker más o uno menos, no tiene sentido, hay que ser pragmáticos. Yo tiré muchos bunker en Rosario, más que los que tiró el gobierno de @mariuvidal pero eso no hizo que cambiara nada, tenemos que decir la verdad. No existe un país que haya combatido al narcotráfico, tenemos que interpelar a la política y sociedad diciéndoles que no se puede seguir viendo drogas.”

Cabe destacar la relación entre el amplio conocimiento sobre el movimiento de la droga y el funcionamiento de su mercado con la inacción por parte de las fuerzas de seguridad para prevenirlo. Ya que cuando se le pregunta sobre cuál solución propondría para darle una verdadera lucha al narcotráfico el mismo responde: “Tirar los búnkers sirve, pero hay que tomar soluciones distintas. Estos capos narcotraficantes van a la cárcel y siguen manejando sus negocios desde ahí adentro y hasta incluso lo explotan aún más. Al narcotráfico se lo combate desde los cabecillas, el lavado de activos”.