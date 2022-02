La furiosa crítica de Javier Milei contra los piquetes

Javier Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza, se refirió a los piquetes que realizan agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales en reclamo al principio de entendimiento del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuestionó que "violentan el derecho a transitar" y que "terminan siendo más gasto público financiado por el déficit fiscal".

En ese sentido, también hizo mención al proyecto presentado por un legislador de su partido en la Legislatura porteña. Ramiro Marra, que plantea establecer medidas en relación a manifestaciones callejeras que interrumpen la circulación de las personas. Incluso, hasta deslizó la idea de establecer un lugar específico para protestar.

"Eso es en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ramiro Marra presentó un proyecto para que no haya piquetes. El tema es el siguiente: vos tenés distintas dimensiones del problema de los piquetes. Desde el liberalismo tenemos una visión de los derechos negativos, es decir, vos no podés agredir a otra persona. En un primer punto, está en contra de nuestra filosofía y su metodología. Acá lo que estás haciendo es violentar el derecho de transitar, que está amparado por la Constitución. Y estas personas están violento tu derecho con sus reclamos", señaló a TN.

El reclamo de este 8 de febrero en contra de las negociaciones con el FMI.

Foto: Télam

"El segundo punto es que está en contra de los inconstitucionalidad", dijo. También señaló que el problema no es manifestarse, sino el corte en sí. "Eso tiene una arista en lo económico porque estos reclamos terminan siendo por más planes y más gasto público ¿Y cómo se financia? Lo hacen los que se trabajan. Y si vos no dejás llegar a las personas a su trabajo, no tienen la productividad que corresponde, por lo tanto, obtienen menos ingresos y hay para pagar menos impuestos", amplió.

Y añadió: "Y finalmente hay un tema de seguridad, que es lo que presentó Ramiro, para que estas situaciones no se den de lunes a sábados, que es cuando la gente está trabajando. Ya bastante tenés con lidiar con esta macroeconomía horrorosa en Argentina y encima hay gente que no te deja trabajar".

"El proyecto de Ramiro Marra es en CABA, pero a nivel nacional lo tendría que encarar el Ejecutivo como un problema de inseguridad. Lo primero que hay que hacer es cortarle el financiamiento a tipos como Juan Grabois, Emilio Pérsico o el 'Chino' Navarro", concluyó.