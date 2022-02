FMI: el jefe de bloque del Frente de Todos desafía a Máximo Kirchner

Con el silencio de Cristina Fernández de Kirchner que aún retumba en Casa Rosada, el nuevo jefe del bloque de Diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, pidió que la bancada oficialista "vote de forma convergente". El Gobierno nacional se encuentra abocado al control de daños luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de bloque por su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En diálogo con una radio, el jefe del bloque del FdT admitió la dificultad que enfrenta para convencer a sus pares de la Cámara en tan pocas semanas teniendo en cuenta que el acuerdo ingresaría al Congreso a partir del 1 de marzo con el inicio de las sesiones ordinarias. "No es fácil levantar el teléfono y hablar con gente que vi pocas veces y decirle: ¿Qué pensás sobre el acuerdo?´ Necesito tiempo y tener el pulso más ajustado para tratar de arrimar a cada compañero. Necesito votos y poder procesar las distintas miradas que hay", explicó.

Martínez reiteró que trabaja para que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "se apruebe con el mayor respaldo posible" y que la bancada oficialista. "(El acuerdo con el FMI) Es un tema de gestión, no creo que se pueda resolver con temas de libertad de conciencia. Lo que quiero es que el proyecto se apruebe con el mayor respaldo posible, y que el bloque vote de la forma más convergente posible", aseguró el diputado santafecino que responde al exministro de Defensa, Agustín Rossi.

Además se refirió a los 117 votos propios del oficialismo. "No doy por perdido ningún voto, porque estoy convencido de que el acuerdo con el FMI planteado por el presidente (Alberto Fernández) nos genera esa ventana de tiempo que es lo que se necesita para consolidar esa ventana económica". Para evitar cualquier confrontación con Máximo Kirchner, Martínez afirmó que el trabajo del dirigente de La Cámpora le facilitó la tarea dado que dejó "todo ordenado". "No me siento heredero, sino un continuador de la tarea", agregó.

El diputado por Santa Fe que enfrentó a Omar Perotti en la última PASO del peronismo santafesino se catalogó como "kirchnerista y peronista sin contradicciones". En su descripción contó que en 2002 se acercó al kirchnerismo, aunque aseguró no tener diálogo fluido con Cristina Kirchner. "Con Cristina (Kirchner) no tengo un diálogo permanente, intentaré construirlo. Será un gusto y un placer", expresó.

El legislador nacional reconoció que necesita tomar contacto con sus pares para poder abordar el tema, y por el otro, trabajar en la agenda de sesiones extraordinarias convocadas por Alberto Fernández. "Al mismo tiempo que tomo contacto con mis compañeros también tengo que activar todos los mecanismos para sesionar", sostuvo. Por último, contó que habló con los presidentes de los bloques opositores para "pedir más tiempo" que le permita ordenarse.

Desde el albertismo más puro, también el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo estimó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "tendrá una votación significativa" cuando se trate en la Cámara baja, y se mostró confiado en que la bancada oficialista le otorgue "un apoyo mayoritario". "El acuerdo va a terminar teniendo una votación significativa en Diputados y seguramente habrá un voto mayoritario del FdT para que el acuerdo se apruebe", confió el exministro de Desarrollo Social en declaraciones a la radio FutuRock.



"La oposición más grande al acuerdo ahora la tienen quienes tomaron la deuda con el FMI cuando eran gobierno. Quedó claro que gran parte del dinero se fugó y por eso sería natural que JxC ahora acompañara este proyecto", apuntó el diputado. Asimismo, dijo que "la salida de la Argentina es ampliar la torta productiva" y que "el acuerdo el otorga al país un margen importante como para poder crecer". Arroyo evaluó además que la renuncia de Máximo Kirchner a la titularidad del bloque del FdT en la Cámara baja "no tendrá un efecto negativo" entre los integrantes de la bancada oficialista cuando el acuerdo se debata en el Congreso.