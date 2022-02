Salen a la luz detalles de la negociación con el FMI que el Gobierno no quiso contar

El analista político Paulino Rodrigues, columnista de MDZ Radio, detalló los dichos de Alberto Fernández en Rusia, criticando al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los contrapuso con las posteriores declaraciones de la gerente del Fondo, Kristalina Gueorguieva.

"Entre el lunes y el martes conoceremos los alcances de la gira de Alberto Fernández, cuando regrese y traiga los acuerdos. Pero más que nada lo sabremos en dos años, cuando deje su mandato y veamos qué de lo acordado finalmente se cumplimenta", aseguró el periodistas.

Puntualmente, sobre los acuerdos con China, el politólogo contó que son más robustos, por unos 35 mil millones de dólares, e involucran distintas áreas. "Se supone que tendrían que ser un valor adicional a muchas inversiones que hoy están totalmente frenadas en Argentina. En un país que no tiene financiamiento internacional, con una observación muy atenta no sólo del FMI sino también de los grandes inversiones multilaterales y en particular de los grandes inversores que están viendo que Argentina no tiene una hoja de ruta y no está corrigiendo parte de los problemas endémicos que lo han traído hasta aquí, y que más bien lo que quiere es postergar esa toma de decisiones, patear para adelante y por consiguiente diferir el default", detalló.

En el caso de las inversores, Paulino Rodrigues destacó que "salvo aquel que entra por una rentabilidad muy importante en el cortísimo plazo, las inversiones genuinas, robustas, de mediano y largo y plazo, son las que hoy están escaseando".

"Creo que había un preacuerdo con el FMI muy laxo, que es lo que pidió el Gobierno puertas adentro para tener cierto éxito en el abroquelamiento del frente interno, para ir a la discusión en el Congreso en marzo. Pero que constitutivamente conllevaba ese preacuerdo a la necesidad imperiosa de trabajar en aquello que profundice lo que Argentina no quiere hacer en materia fiscal, tributaria y de gasto público", comentó.

Entiende el politólogo que esto último trascendió, "a propósito de lo que Gueorguieva, casi como reacción inmediata a las declaraciones de Alberto Fernández, terminó esbozando en el día de ayer, donde le apunta al corazón de esas perspectivas, en medio de la negociación".

Para el analista, "esto está marcando que la negociación es bastante más dura, pese a que es laxa y a que contempla el contexto de la Argentina. También Gueorguieva se cubre ella puertas adentro de los cuestionamientos de los ortodoxos, de lo que Argentina dice. Ahí hay que encontrar el principal escollo para la rúbrica de ese acuerdo, que no está en la oposición sino en el oficialismo, evidenciado con el paso al costado de Máximo Kirchner".

Consultado entonces si Máximo Kirchner tenía razón, a partir de este último análisis de Paulino Rodrigues, el politólogo respondió: "Para el sector altamente ideologizado, que cree que administrar la cosa pública es siempre el otorgamiento de beneficios desde el Estado con una chequera infinita, inagotable; definitivamente eso no está en su lógica. Ahora, para quien sabe que la administración de la cosa pública es la opción ente dificultades, como la propia política determina, está claro que hay que optar entre el default -que es un mal gigantesco y puede repercutir en una explosión social y política- y el de una política y hoja de ruta sensata, que nos deposite en un lugar distinto, con discusiones diferentes en los próximos 5 años".

"En opción de dificultades desde la cosa pública, el hacedor, tiene una mirada distinta a aquel que se siente siempre casi fuera del Estado, salvo cuando puede hacer usufructo y puede dar una prestación. Y el Estado no tiene recursos infinitos, siempre tiene recursos finitos", completó.

Para Paulino Rodrigues quedó claro también, lo dijo Georgieva ayer, que el FMI con la falta de este acuerdo y la crisis interna del Gobierno, ya ve limitaciones. "De eso no hay dudas. Tengo la impresión de que en la gobernación toman nota de eso y Alberto Fernández sobreactúa de manera muy genuflexa un acercamiento lineal a Rusia y a China, como si eso le diera en el corto plazo las soluciones que Alberto Fernández no va a conseguir y que nadie de la comunidad financiera le va a ofrecer".

"Eso vimos y escuchamos ayer. También una errática política exterior, una mirada muy infantil respecto al multilateralismo y con un sentido de oportunidad casi nulo porque Rusia está en el foco de la tormenta, por todo lo que ya conocemos de Ucrania y porque además está en una pelea con el mundo occidental, con Europa y EEUU, que no sabemos cómo va a terminar, aunque todo el mundo supone que habrá una negociación que los deposite en un acuerdo final. Pero hoy la situación es extrema", concluyó.