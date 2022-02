La encuesta que preocupa a Alberto Fernández y celebra Cristina Kirchner

La negociación con el FMI generó fuerte expectativa en diversos ámbitos. El acuerdo podría haber sido debatido en sesiones extraordinarias del Congreso, pero no sólo no ingresó aun a la Cámara de Diputados sino que no habría habido tiempo para terminar el debate antes del inicio de las sesiones ordinarias. Aunque la mesa de entradas está habilitada desde hoy, lunes 28 de febrero, se espera que el proyecto ingrese a la Cámara Baja recién después de que Alberto Fernández inaugure las sesiones ordinarias.

Desde que se anunció el preacuerdo con el FMI cambió la imagen de los principales referentes del Frente de Todos. La imagen del presidente Alberto Fernández ingresó en una curva ascendente, aunque eso no le permitió superar a la principal referente de las coalición gobernante, Cristina Fernández de Kirchner.

El funcionario mejor ponderado a las puertas de que se debata el acuerdo con el FMI es el ministro de Economía, Martín Guzmán. A pesar de que su imagen positiva no es tan alta como la de otros dirigentes, el peso de la imagen negativa -44% ayuda a compensar la balanza a su favor.

Fuente: Fixer Asuntos Corporativos

Con un 30%, Cristina Fernández sigue siendo la política con mayor imagen positiva dentro de la coalición gobernante. Pero su imagen negativa, del 63%, también es muy alta y sólo la supera su hijo, Máximo Kirchner, cuya imagen empeoró 4 puntos desde diciembre. Tras haber renunciado a la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados, el referente de La Cámpora tiene un 64% de imagen negativa y sólo un 20% de imagen positiva.

En ese mismo tiempo, la imagen positiva de Alberto Fernández pasó del 25% al 27%, mientras que su imagen negativa se mantuvo en el 61%. Esto sirvió para mejorar dos puntos, pero sigue estando por debajo de la vicepresidenta en el ranking de valoración. De hecho, comparte el lugar en el podio con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof ,quien también cuenta con un 27% de apoyo de acuerdo a los datos relevados por la consultora Fixer Asuntos Corporativos.

La encuesta