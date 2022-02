La promesa de Diego Santilli que ilusiona al Frente de Todos

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli afirmó que desde la coalición opositora se sostendrá una postura "responsable y racional" en relación al acuerdo que el Gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que le "cuesta ver" un escenario en el cual el proyecto del Ejecutivo sobre el entendimiento con el organismo sea rechazado por el Congreso.



"Nosotros vamos a actuar como oposición responsable y racional porque queremos que Argentina no entre en default. Vamos a esperar que el Gobierno defina la propuesta que enviará al Congreso. Queremos que a los argentinos les vaya mejor sin importar quien gobierne. Me cuesta ver una escenario en el cual se rechace el acuerdo con el FMI", subrayó Santilli en declaraciones a Radio 10.



En tanto, Santilli consideró que "los problemas estructurales del país son muchos más profundos que los que deben afrontarse durante un período de gobierno".



"Tenemos que ver cómo nos expandimos. Hay que exportar más y seguir creciendo cómo país. Lo mejor sería tener un acuerdo de diez puntos programáticos que no cambien sin importar quién gobierne", evaluó el exvicejefe de Gobierno porteño.



Por otra parte, el legislador criticó a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich por haber manifestado su disconformidad sobre un supuesto ofrecimiento del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a su exasesora Florencia Arieto de cara a las elecciones presidenciales en 2023.



La exministra consideró que en ese acercamiento no hubo "juego limpio", luego de que trascendiera una foto en la que la cual Arieto se mostraba junto con Rodríguez Larreta; Miguel Ángel Pichetto (Auditor General de la Nación) y Santilli, durante una recorrida por la provincia de Buenos Aires.



"No comparto ni comprendo la palabras de (Patricia) Bullrich. Yo camino con todos. No creo en los 'ismos', el 'Santilismo', el ´Bulrrichismo´ el ´Horacismo´. Nosotros somos JxC y tenemos que disputar sanamente con ideas y propuestas", completó Santilli.