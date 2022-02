Hebe de Bonafini reveló una fuerte pelea con una funcionaria del Gobierno

Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, reveló que tuvo un enfrentamiento con la actual portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, por la situación de los jubilados y el delicado contexto inflacionario del país.

Concretamente, De Bonafini contó que Cerrutti la visitó en su casa para persuadirla de que alivianara sus críticas al Gobierno. La situación se tornó tensa y la portavoz terminó siendo echada del lugar.

De Bonafini relató que Cerruti "quería verla porque consideraba que estaba equivocada y que nada iba a aumentar porque el arreglo con el Fondo es bárbaro".

“Me discutía que no, que no, que no; yo levantaba la voz, me dio vergüenza que la vocera presidencial haya venido a la casa de las Madres para cambiarme la idea, para decirme de que estoy equivocada y, después, ella no dijo una palabra de ese encuentro”, dijo la referente de Madres de Plaza de Mayo.

“Discutimos muy fuertemente hasta que al final le dije que se fuera, y se fue muy enojada”, comentó.

Gabriela Cerruti protagonizó un fuerte cruce con De Bonafini.

"El Fondo está ajustando y nos tiene con la soga en el cuello. Yo nunca digo algo sin estar segura de lo que voy a decir. El fondo autorizó el aumento del pan en 56%, el gas 26% y la luz parece que mucho más. Por eso no lo han anunciado. Es decir que el sueldo de los jubilados no nos alcanza ni para pagar ese aumento. Eso demuestra que no estoy equivocada, sino Cerruti", ahondó.

Por otro lado, criticó al gremialista de la CTA, Hugo Yasky, por "hacer una marcha en apoyo al presidente". "¿Con qué cara va a hacer la marcha?

Finalmente, cargó contra Alberto Fernández y dijo: "En un principio te respetaba. Ahora me das lástima. Bajar tanto la cabeza para que te pisotee Estados Unidos y el Fondo”.