El motivo por el cual Espert acerca posiciones con Máximo Kirchner

El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, anunció en exclusiva para MDZ que no votará un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) si el proyecto llega al recinto "tal cual aparecieron los borradores que no sabemos si son oficiales o no" y advirtió que si no hay una información clara y precisa en el recinto "estoy seguro que no se aprobará".

El entendimiento con el FMI es uno de los últimos temas que dividió al oficialismo. Inclusive en el entorno presidencial hay cierto temor y desazón por lo que pronostican será una jornada "cargada de mensajes" fundamentalmente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Si hace una mueca o lo mira mal se terminó el discurso", aventura un funcionario del entorno presidencial.

El diputado nacional bonaerense en representación de los libertarios adelantó que el proyecto que está circulando "es una cargada" y reclamó que el oficialismo presente el trabajo definitivo que terminará aprobando el organismo multinacional de crédito. "Realmente yo estoy convencido que es imprescindible un acuerdo, pero si este no es el que corresponde y el gobierno sigue creyendo que puede seguir dándole a la maquinita, esto derivará en un desastre mayor" alertó Espert.

Su opinión no está atada a lo que piensa su antiguo compañero libertario, Javier Milei, el otro economista con el que se distanció a mediados del año pasado y cuya relación personal fue deteriorándose gradual pero permanentemente. Las luchas en las redes sociales entre los defensores de uno y otro vaticinan que la unidad de todos los sectores que representan a esos sectores será muy difícil en el futuro.

En el seno del oficialismo la situación es de un debate permanente. Sergio Massa no logró conseguir una definición de Máximo Kirchner en su última visita a Chubut, oportunidad en la que también estuvieron con el ministro Pedro "Wado" de Pedro y el gobernador en Mariano Arcioni. El presidente de la Cámara de Diputados le garantizó al presidente Alberto Fernández.

En declaraciones radiales, el diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros, aliado político de Juan Manzur, dijo que el bloque al que pertenece, el Frente de Todos, debía aprobar el acuerdo "sea cual sea el costo a pagar" porque para eso "está el oficialismo. Se debe pagar costos algunas veces, no todas las decisiones son lindas ni agradables", declaró.

En declaraciones radiales, criticó a quien era el jefe de la bancada por su decisión de renunciar y se asumió como "peronista no kirchnerista". aseveró el legislador. Según fuera la decisión final que adopte un sector del bloque oficial, la votación del proyecto emblema para el "relanzamiento de la gestión" puede ser negativa, ante las dudas que también empezaron a surgir en el bloque de Juntos por el Cambio. La izquierda ya advirtió que iba a rechazar el proyecto.

"Entre las abstenciones y los votos negativos no llegan a impedir la aprobación. El tema es cómo saldremos de semejante debate", se ataja un diputado amigo del presidente de la Cámara que sabe lo que piensa el hijo de los dos presidentes y varios de los que lo acompañan.

"Argentina necesita un acuerdo con el Fondo pero necesita que el mismo sea bueno. Porque lo que se está viendo es que no se cumplirán las metas de crecimiento pautadas y eso será malo para la gente. No bajará la inflación... Lo que circula es un mamarracho, por eso no creo que el staff del Fondo deje pasar eso", explicó Espert.

Para el economista, "cuánto antes tratemos el tema, será mejor para la Argentina. Hay que negociar hasta que lleguemos al mejor acuerdo, pero mientras tanto paguemos como podamos el próximo vencimiento que el presidente ya sabía, desde que asumió, que existía para el próximo mes de marzo".

"Por diversas razones, hay muchos que no quieren este acuerdo. El kirchnerismo y la izquierda porque son una manda de locos a los que le da lo mismo pagar o no pagar. Yo lo rechazo porque creo que si el acuerdo es malo no le servirá a la gente", aseveró Espert.