Alberto Fernández pidió a Rusia y a "todas las partes" no usar la fuerza militar

Hasta el día de hoy, el presidente Alberto Fernández se había mantenido en silencio absoluto acerca de la invasión rusa en Ucrania y, por consiguiente, del inicio de la guerra en ese país. Si bien esta mañana la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, se expresó en su nombre pidiendo a Rusia el cese de la actividad bélica, el jefe de Estado aún no había emitido opinión en primera persona.

Como suele suceder, el canal que eligió para hacerlo fue su cuenta personal de Twitter, donde expresó: "Lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la situación generada en Ucrania. El diálogo y respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de los Estados y a los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos".

En lo que fue el segundo de los cuatro mensajes que compartió en su hilo, añadió: "Sufrimos muchas muertes causadas por la pandemia. La humanidad ha padecido mucho. Ello crea un imperativo moral a las partes para que se comprometan con la solución pacífica de la controversia actuando con la mayor prudencia y responsabilidad para garantizar la paz mundial".

Acto seguido, hizo un pedido no solo a Rusia si no a todos los países involucrados en el conflicto a desescalar la violencia. "Hacemos un llamado a todas las partes a no usar la fuerza militar. Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo".

Por último, confirmó que seguirán "atentos" la evolución de los acontecimientos y en ese contexto "dispusimos plena asistencia a las y los argentinos residentes o pasajeros en Ucrania".