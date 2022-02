Sergio Massa negó injerencias de Cristina Fernández de Kirchner en el otorgamiento de la obra pública

El presidente de la Cámara de diputados Sergio Massa declara como testigo ante el Tribunal Oral Federal 2 por su rol de jefe de Gabinete durante el kirchnerismo. A través de videoconferencia negó que hubiera injerencias de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para las decisiones administrativas que firmó.

En ese sentido indicó al ser consultado por ello: “No recibí pero me gustaría hacerle una aclaración. El plan de metas físicas lo puede proponer el Ejecutivo pero lo decide el Congreso y juega mucho el peso de las provincias. Un ejemplo es el presupuesto 2021 hoy prorrogado porque hubo rechazo. En 2020 el Poder Ejecutivo propuso gastos y el 40 por ciento fue modificado”.

En el marco del juicio por el presunto direccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa que creó Lázaro Báez en Santa Cruz dijo que si le hubieran pedido beneficiar a la provincia o al empresario lo hubiera denunciado. Además dijo que si alguien hace un pedido de modificación lo debe hacer por escrito.

El titular de la Cámara de diputados explicó ante el TOF 2 cuando fue consultado por los decretos de necesidad firmados que “no fue durante mi época sino a lo largo de 20 años y eso tiene una explicación. Cuando los ingresos del Estado se ven incrementados por crecimiento o inflación eso no puede hacerlo el jefe de Gabinete por decisiones administrativas y requiere un DNU validado por la bicameral”.

El abogado de Lázaro Báez consultó si le consta que el Ejecutivo o Legislativo o la AGN o SIGEN hayan objetado obra pública a Santa Cruz. Massa refirió: “A mi me tocó medio ejercicio de un año y otro completo. Las dos fueron aprobadas por oficialismo y oposición”.

La testimonial fue a solicitud de las defensas de la vicepresidenta, el empresario santacruceño Lázaro Báez y el ex ministro de planificación federal Julio De Vido. Si bien estaba citado para principios de mes, por cuestiones de agenda solicitó una prórroga que fue concedida y por ello la misma se realiza hoy.

Con Massa se termina la etapa de declaraciones de los ex jefes de Gabinete entre los años 2003 y 2015 y también el secretario legal y técnico Carlos Zannini que fue quien más criticó la causa por la que Cristina Fernández de Kirchner está sentada en el banquillo de los acusados. Además, ya declararon Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y la semana pasada el presidente Alberto Fernández, quien se refirió al otorgamiento de obra pública como una visión de carácter política no judiciable. “Me llama mucho la atención que lo estemos tratando en juicio. No hay norma que diga cuándo designar una obra pública”, sostuvo al ser interrogado por Carlos Beraldi.

La defensa de Cristina busca demostrar que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley aprobada en el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por decisiones administrativas de los jefes de Gabinete.

En ese sentido, los exfuncionarios de su Gobierno negaron injerencias de la entonces presidenta a la hora de las decisiones tomadas o en torno a las partidas presupuestarias. Asimismo, refirieron que no hubo una entrega de obras desproporcionada para beneficiar a Santa Cruz. A todos les hicieron preguntas similares tendientes a conocer cómo se hace un presupuesto, como son las partidas, como son los anexos y si hubo injerencias de la mandataria a la hora de incluir tal o cual obra.

Para el martes está prevista la declaración de Jaime Mecikovsky, ex subdirector de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y luego será el turno del el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, quien fue el impulsor de la denuncia que derivó en esta causa.