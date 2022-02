Papelón: Alberto Fernández repitió el mismo discurso en menos de una semana

Para muchos fue un déjà vu. Al encabezar un acto en Santa Clara del Mar, el presidente Alberto Fernández volvió a contar la misma anécdota que había narrado el viernes en un acto junto a la titular del PAMI, Luana Volnovich. En concreto, el presidente destacó una vez más las mejoras que hicieron en los últimos años en la Ruta 11.

"Les voy a contar una anécdota que no tiene mucho que ver con esto pero que me pasó ayer", expresó Fernández la semana pasada en la presentación del plan de PAMI "La libertad de elegir" que permitirá que los afiliados optar por médicos especialistas y centros de atención. "El gobierno anterior en cuatro años hizo 17 kilómetros de autovía. Nosotros en dos -con pandemia- hicimos 158 kilómetros", manifestó luego de decir que en un momento creyó estar en la Ruta 2 y no en la 11 por los cambios que han realizado. "De chico mis padres me llevaban a veranear a Cariló.

El discurso del último viernes

Recuerdo perfectamente el martirio que era ir por la Ruta 11 hasta la esquina de Crotto, doblar por Dolores y empalmar con la Ruta 2", narró el viernes y hoy volvió a contar esa misma historia.

El discurso de este lunes

"El otro día estuve en Mar de Ajó y bajó el avión en el aeropuerto de Santa Teresita. Katopodis (Gabriel) me había hablado mucho de que tenía que venir a inaugurar la Ruta 11 que había quedado esplendida. Que el gobierno anterior había hecho 17 kilómetros y nosotros 158 kilómetros entre la Ruta 11 y la 56 que une con la Ruta 2. Para mi es un camino conocido porque cuando era chico mis padres me traían a veranear a Cariló y ese camino hasta la esquina de Crotto era una tortura", repitió este lunes casi con las mismas palabras que el viernes.

"En un momento empecé a mirar y dije 'estamos en la ruta 2. ¿Cuánto falta para Santa Teresita? ¿Adónde estamos?' y después de cuatro minutos le pregunté al de al lado '¿Qué ruta es esta?' y me dijo 'esta es la 11'. Ahí me di cuenta que habíamos hecho de la Ruta 11 una nueva Ruta 2", manifestó.