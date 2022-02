Dura advertencia de la Rosada a Máximo Kirchner: “No hay lugar para enojos o caprichos”

Mientras Alberto Fernández y Martín Guzmán intentan destrabar el acuerdo con el FMI, desde la Casa Rosada emitieron una fuerte advertencia contra Máximo Kirchner. El mensaje estuvo a cargo de Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, quien además lidera el Movimiento Evita, una de las agrupaciones que disputa poder con La Cámpora. Con Cristina Fernández de Kirchner en silencio y Máximo Kirchner renunciado a la jefatura de la bancada oficialista en Diputados, el gobierno nacional ahora teme que el jefe de La Cámpora arrastre votos en contra del acuerdo con el FMI en el recinto. Por eso Fernando "el Chino" Navarro afirmó que a propósito del debate que se viene en el Congreso, "no hay lugar para enojos o caprichos".

"Soy moderadamente optimista. Creo que vamos a lograr la mayoría que se requiere. No hay lugar para enojos y caprichos", aseguró el funcionario del Movimiento Evita que tiene despacho en la Jefatura de Gabinete de Casa Rosada. "Respeto a quien vote en contra si da en un argumento coherente. No creo que haya una verdad única pero tampoco creo en el votar que sí por que sí o en el no porque no", argumentó durante una entrevista radial.

“(En las conversaciones) yo percibí en general -más allá de loa adjetivos- que una vez que pasás del primer plato o el primer café de los enojos, cuando ya entrás al postre o al segundo café, y el ánimo baja entra el sentido común porque está en juego la Argentina", agregó. "No da para chicanas, puteadas, descalificaciones. Pensemos en que hay que ponerse de acuerdo. No hay lugar para candidaturas de una fuerza o de otra si no se acuerda razonablemente con el FMI", completó el funcionario.

El enlace de la Rosada con el Congreso aseguró que frente al endeudamiento con el FMI, "hay tres formas de actuar". "Una es el default y esperar condiciones propicias para negociar. A nosotros nos parece un error grave porque es como tirarte de un avión sin paracaídas. La otra es prolongar la negociación pero actualmente esas condiciones son muy precarias. Y la otra es negociar tratando de preservar condiciones que no pueden ser tocadas por el FMI", describió.

Tras el alejamiento de la titularidad del bloque de Máximo Kirchner, su reemplazante Germán Martínez se dedica a hablar con cada uno de los legisladores que conforman la coalición oficialista, además de tender puentes con la oposición. También cumple un rol central el presidente del cuerpo, Sergio Massa, que -junto a Martínez- están cargo de las conversaciones para juntar los respaldos necesarios para sancionar la ley. En declaraciones que realizó esta mañana a CNN Radio, Martínez dijo que hará lo "imposible" para que Máximo Kirchner vote afirmativamente junte al oficialismo, luego de que se alejara planteando cuestionamientos al acuerdo con el Fondo. "Ya hemos charlando cosas con un diálogo abierto. Se lo dije a él, ´no sé si lo voy a lograr pero voy a hacer lo imposible para que votes con nosotros´", parafraseó el titular de la bancada oficialista en Diputados.

De todos modos, como la bancada del Frente de Todos es la primera minoría con 118 miembros, siempre requiere del apoyo de otros bloques para construir una mayoría que le permita sancionar los proyectos en la Cámara baja. La coalición opositora Juntos por el Cambio aún no definió si respaldará el proyecto, aunque desde la Coalición Cívica y desde el radicalismo se mostraron proclives a respaldar el acuerdo logrado con el FMI, y ponen como condición que la iniciativa no contemple aumento de impuestos. "Yo creo que en Juntos por el Cambio va a primar la postura de acompañar el acuerdo", dijo María Luisa Storani, vicepresidenta del radicalismo, en declaraciones a la radio AM950. Los principales referentes de JXC, como Gerardo Morales, Mario Negri, y Elisa Carrió, ya han manifestado su voluntad de acompañar el acuerdo, pero no así el ala mas dura de esa coalición representada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Tampoco definió su postura el interbloque Provincias Unidas que cuenta con cinco integrantes y, en general, respalda las iniciativas enviadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, el presidente de ese espacio, Luis Di Giácomo, señaló que "todavía no se ha fijado una posición" en torno al principio de entendimiento del Gobierno con el FMI por el pago de la deuda, y que esa decisión se tomará "una vez que se conozca la 'letra chica' del acuerdo, algo que sería inminente. En la misma situación está el interbloque Federal -integrado por Identidad Bonaerense, Córdoba Federal, y los socialistas-, que conduce Alejandro Topo Rodríguez, quienes aguardan el ingreso del proyecto para definir su posición.