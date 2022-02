Diputados: la estrategia del Frente de Todos para conseguir el voto de Máximo

El presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Martínez, dijo que se está entrando en la "recta final" de la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que hará "todo lo posible para que Máximo (Kirchner) vote con nosotros" el proyecto referido al entendimiento alcanzado por el Gobierno nacional con el organismo internacional.



"Yo voy hacer lo imposible para que Máximo vote con nosotros", sostuvo esta mañana el legislador en un reportaje a CNN Radio, tras remarcar que ya han ido "charlando cosas con un diálogo abierto".



"Se lo dije a él, ´no sé si lo voy a lograr pero voy a hacer lo imposible para que votes con nosotros´", parafraseó el titular de la bancada oficialista en Diputados.



El Gobierno espera sellar en los próximos días el acuerdo con el FMI por la deuda contraída durante la administración del expresidente Mauricio Macri y aspira a presentar los detalles del entendimiento al Congreso antes del 1 de marzo, fecha de la inauguración de las sesiones ordinarias, según fuentes oficiales.



Las negociaciones entraron en la recta final tras la reunión que esta semana mantuvo el directorio del organismo internacional y que pronto estará lista la letra final del entendimiento entre las partes.



En ese mismo sentido, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Ilan Goldfajn, sostuvo ayer que el organismo está "muy cerca con las autoridades argentinas para llegar a un acuerdo completo", al exponer ayer ante empresarios y economistas de la región.



En sus declaraciones de esta mañana, el presidente del bloque oficialista consideró que es "absolutamente razonable que haya distintas miradas" en "una coalición política", en relación al acuerdo con el Fondo.



"Una coalición política no la conformamos con los que pensamos 100% igual, si pensáramos todos igual no haría falta una coalición", sintetizó, en relación al alejamiento de Máximo Kirchner de la titularidad del bloque, en discrepancia con el acuerdo con el FMI.



No obstante, Martínez dijo que se irán "despejando dudas desde la periferia hacia el núcleo" y agregó: "Vamos a ir también aclarando dudas de compañeras y compañeros que todavía no tienen una definición al respecto".



Sobre la marcha de las negociaciones con el Fondo, el diputado dijo que "estamos entrando en la recta final" en la construcción de "los borradores" del proyecto, y resaltó que aún "restan definir acuerdos parlamentarios para tener la mayor cantidad de votos afirmativos".



Asimismo, se mostró interesado en que dentro de su bloque "tengamos la posición política más convergente".



"Tenemos muy claro lo que nos ha dicho el presidente (Alberto Fernández), el ministro (de Economía, Martín) Guzmán y próximamente tendremos el texto definitivo", añadió.



En este punto, afirmó que "desde lo institucional soy muy optimista y desde lo político hay que seguir trabajando".



Sobre el apoyo de Estados Unidos al acuerdo con el FMI, el legislador dijo que "eso está complementado con una mirada multipolar, que nos lleva a una estrategia de multilateralidad y nos relaciona con todos los países que integran las instancias políticas del Fondo, y creo que la tarea que se está realizando claramente va en ese sentido y creo que vamos a contar con mucho apoyo".