Un intendente apura al Gobierno y anunció la construcción de una escuela

El lunes empiezan las clases en Mendoza y, en ese contexto, se mantiene la polémica entre el Gobierno de la provincia y los municipios por el financiamiento para la reparación de edificios. Rodolfo Suarez presiona para que los intendentes liberen fondos para los arreglos y los jefes comunales se resisten por temor a la injerencia excesiva del Ejecutivo provincial. En medio de esa tensión, el intendente de Maipú, Matías Stevanato, anunció que financiará la construcción de una escuela en su departamento.

Según Stevanato destinarán 160 millones de pesos para construir una escuela con playón deportivo y ya le comunicó la decisión al titular de la DGE, José Thomas. La intención es, aseguran, "buscar el lugar más conveniente para descomprimir la matrícula" en el departamento. El anuncio vino con un mensaje político. "Ojalá el Gobierno de la Provincia sume la construcción de otra escuela en Maipú, así podemos descomprimir la saturación en la matrícula escolar del departamento”, aseguró Stevanato.

Justamente en los últimos meses hubo polémica porque el intendente había asegurado que desde el 2015 que no se inauguraba una escuela en Maipú.

“Es un aporte para avanzar hacía una mejor oferta educativa maipucina. Me comuniqué con el Director General de Escuelas, José Thomas, y me propuso juntarse la semana próxima. Seguramente nos pondremos de acuerdo en los detalles. Tengo diferencias con el Gobierno Provincial, pero no es impedimento. La construcción de esta escuela es una muestra de que se puede beneficiar a la comunidad maipucina haciendo aportes entre todos”, aseguró Stevanato.

Está previsto que el gobernador Rodolfo Suarez se reúna con los intendentes para avanzar en la idea de que los municipios hagan aportes para la reparación de escuelas a través de lo que reciben por la Ley de Financiamiento Educativo. Esa reunión estaba prevista para mañana, pero la urgencia por resolver los problemas de Portezuelo del Viento pueden marginar de la agenda ese debate.