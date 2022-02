La sorpresiva declaración de Sergio Berni sobre su rol en el kirchnerismo

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue lapidario al referirse a su papel dentro del kirchnerismo, del cual afirmó "haberse ido con tristeza". Además, hizo mención a su relación con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el titular de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, con quien protagonizó fuertes cruces en el último tiempo.

Al ser entrevistado en El Trece, Berni confesó ya no formar parte del kirchnerismo. "Decidí apartarme de ese espacio político (kirchnerismo), al cual quiero, respeto y pertenecí durante 33 años. Le di más de la mitad de mi vida. Me parece que a veces un toma decisiones. Me fui de ese espacio con dolor y tristeza, pero con respeto a la figura de Cristina. Creo que es la única dirigente con un modelo de país en la cabeza y puede gustar o no gustar", delizó.

Luego, reveló que lleva tiempo si contactarse con la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. "Con Cristina hablé tras las elecciones. Después no", contó.

"Yo soy un trabajador con aciertos y con errores. Soy una persona que dice lo que piensa. Tengo convicciones. Lo que no soy es sumiso". dijo Berni.

Al ser consultado por si el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, forma parte de esa categoría de ser "sumiso", Berni respondió: "No lo sé, eso lo dice usted. Yo no soy vocero de Aníbal. Lo que digo es que el gobernador me dio una responsabilidad, que es velar por la seguridad de los bonaerenses. Tengo que ser fiel con lo que me comprometí, así que si me tengo que pelear con quien me tenga que pelear, no especulo

Por otro lado, sostuvo que el presidente, Alberto Fernández, no lo llamó cuando sucedió el escándalo de la cocaína adulterada. "La última vez que hablé con él fue hace un año", manifestó.