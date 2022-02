Los denigrantes comentarios de la oposición tras la declaración de Alberto Fernández

Este martes el presidente Alberto Fernández declaró en calidad de testigo en la causa que investiga presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez. En la causa está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y para Juntos por el Cambio la defensa que se escuchó hoy es una devolución de gentilezas por la candidatura que Cristina le regaló a Alberto en 2019.

"El Presidente sigue pagando el favor de su candidatura a Cristina Kirchner. Hoy debió acudir a testificar a su favor, al mismo tribunal que la Vicepresidenta procesada se niega a pisar. No existe la bicefalía en el poder. Está claro quién manda en Argentina y quién obedece", disparó el diputado Mario Negri.

Mientras tanto, el senador radical Luis Naidenoff fue aún más duro y acusó al presidente de "someterse" a la vicepresidenta. "Es increíble como el Presidente se lesiona a sí mismo y al país sólo por mandar un mensaje de sumisión y sometimiento a su jefa política", aseveró.

Por su parte, Patricia Bullrich también disparó contra el mandatario nacional y lo cuestionó por defender al kirchnerismo mientras en otros países como España siguen saliendo datos de la corrupción que existió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. "Presidente, mancha la investidura. Mientras la Justicia española investiga una nueva ruta del dinero K, usted declara en Comodoro Py. ¿Cuál es el verdadero Fernández? ¿El que dijo que el Gobierno K fue corrupto? ¿O el que miente a la Justicia luego de llegar a la Rosada con CFK?", esgrimió la presidenta del PRO.

Para el presidente no hay nada que investigar en Santa Cruz y afirmó que "definitivamente" no existió una orden del matrimonio Kirchner de favorecer a ningún empresario. "Me llama mucho la atención que lo estemos tratando en juicio. No hay norma que diga cuándo designar una obra pública. Hay momentos para el desarrollo de estructura y son ministerios de naturaleza política", declaró.

"No había decisión arbitraria. En un presupuesto es difícil distribuir de materia arbitraria. Contestando en conducción de derecho penal me llama la atención el sentido de esta causa porque son decisiones políticas no judiciales", sostuvo al declarar bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

"Justamente el problema de la Argentina es que gran parte de la clase política cree que la corrupción es una cuestión política no judiciable. No Presidente, necesitamos Justicia para que haya desarrollo, paz y libertad", retrucó sobre ese punto el dirigente de la Coalición Cívica Juan Manuel López.