Exploración petrolífera: la polémica no es ambiental, sino política

La manda judicial que lleva la firma del juez Santiago Martín se dio a conocer cuando el par de Montenegro, Javier Iguacel, estaba en Mar del Plata. El intendente de General Sarmiento y ex ministro de Energía es una de las voces más prominentes en apoyo a este proyecto. Montenegro se aseguró una amplia cobertura mediática sobre este fallo que, ya se anunció, será apelado por la secretaría de Energía.

Sólo unas horas después, un posteo en las redes sociales por parte de Daniel Sabsay en donde se lo mostraba celebrando esta decisión junto al juez Santiago Martín y el abogado ambientalista José Esaín desató una miríada de interrogantes políticos: ¿podía el magistrado celebrar el fallo, junto a uno de los abogados involucrados en el debate sobre el marco legal de la prospección y potencial explotación petrolera y junto al representante de CEPA, la entidad que nuclea a las empresas de mayor volumen de la pesquería argentina?

Poco después del dictado de la sentencia que frenó la explotación petrolífera en las costas de Mar del Plata junto al autor, el juez Santiago Martín. Honra a la Justicia argentina. Feliz de compartir la mesa con él y con el gran ambientalista José Esain. BRAVO. No lo olvidemos. pic.twitter.com/HncuHocA6o — Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) February 12, 2022

En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata que reproducimos en exclusiva para MDZ, Esaín señaló que “no estábamos celebrando nada, es una foto cuando estuvo el Dr. Sabsay en Mar del Plata y simplemente nos juntamos a tomar un café. No fue una celebración, no tengo una causa judicial por este tema en ningún juzgado. Estamos trabajando el tema en el Ministerio de Ambiente de la Nación y no tiene nada que ver con la vía judicial”. No sólo señaló la inconveniencia de optar por la vía judicial, sino que amplió su criterio al respecto al señalar que “creemos que la vía judicial no es procedente. Lo que le falta al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental son algunos detalles que tramitaríamos por vía administrativa. Estuvimos reunidos con el Ministro de Ambiente hace unas semanas con el objetivo de formar una comisión para estudiar las falencias que detectamos en el expediente”.

Al respecto de la posición de la pesquería de Mar del Plata, expresó que las entidades del sector están indicando que la explotación de hidrocarburos no tendría un impacto directo en la industria, por estar alejada de la costa: “si la información es técnica y científica, hay que atenerse a eso. Hay una cosa muy buena en esto, ha superado las gestiones, se está aplicando una resolución del anterior gobierno y la está ejecutando este gobierno”. A este punto se han sumado también dos gremios importantes: el SIMAPE, que nuclea los marineros, y el de Capitanes de Pesca, que lidera Jorge Frías.