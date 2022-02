El incómodo momento que se vivió durante la declaración de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández declaró este martes como testigo en la causa que tiene como imputada a Cristina Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. Más allá de la férrea defensa a la inocencia de la vicepresidenta, un momento tenso se registró cuando acusó al fiscal de tener "problemas de comprensión".

En medio de la declaración el fiscal Diego Luciani le consultó por la reasignación de fondos que se daban en materia de obra pública ante lo que el presidente contestó de forma irónica. "Me da la impresión de que usted no me escuchó bien antes", espetó Alberto Fernández.

Cuando el fiscal aclaró que lo había escuchado con la atención, el presidente fue un paso más allá. "Ah, entonces tiene un problema de comprensión", expresó.

El clima se tornó espeso y el fiscal Luciani dejó claro que tomó como una falta de respeto la apreciación. “No me falte el respeto, Doctor”, le dijo Luciani y acto seguido el juez Jorge Gorini intercedió para decirle al presidente que se estaba extralimitando en su respuesta.

"No le quise faltar el respeto doctor quise ser descriptivo", aclaró Alberto Fernández.

A lo largo de la declaración negó cualquier tipo de asociación ilícita y dijo que nunca recibió una orden para beneficiar a ningún empresario en ninguna provincia. Además, aseguró que una sola vez en su vida se cruzó con Lázaro Báez con quién únicamente intercambió un saludo.