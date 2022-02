La encuesta que celebra Alberto Fernández y pone en jaque a Máximo Kirchner

El público en general apoya las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca que el Gobierno cierre el acuerdo con el organismo. Pero también avala el viaje presidencial de la semana pasada por Rusia y China. Por otro lado, la imagen del Gobierno y las expectativas siguen en niveles muy bajos, aunque con un freno en la caída. Además, la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en Diputados no fue aprobada.

Estas son las conclusiones del último informe elaborado por la consultora de Ricardo Rouvier (Rouvier y Asoc), qué tiene dos características importantes para ser tomada como algo serio. Se realiza mensualmente desde hace más de una década (lo que le da avales para tomar las conclusiones, como mínimo, como una tendencia firme) y se trata de un consultor cercano al Ejecutivo. Desde el oficialismo se analizan dichos informes de manera casi religiosa mes a mes.

En este sentido, el informe distribuido el fin de semana indica que el acuerdo con el FMI tiene un apoyo del 69,2%; un porcentaje mayor que cualquier dirigente del oficialismo o la oposición, a la vez que cualquier política que esté llevando adelante el Gobierno nacional. Sólo un 21,7% de los consultados está en desacuerdo y el 9,1% no responde. Ese 69,2% de apoyo, curiosamente, no se traduce aún en un nivel porcentual similar de votos positivos proyectados en el Congreso Nacional, donde aún el oficialismo no tiene garantizado ni el aval de la propia bancada ni la seguridad de contar con un puñado de dirigentes opositores (de Juntos por el Cambio o el resto), que acompañen la iniciativa. Por una gran mayoría (63,2%) también había apoyo significativo al pago de los US$731 millones de enero pasado para no caer en default con el organismo.

Por otra parte, la decisión de Máximo Kirchner de abandonar la presidencia del bloque del oficialismo y, en consecuencia, abrir una brecha interna dentro de la coalición gobernante; según Rouvier, no es acompañada por los votantes. El 68,5% desaprueba la movida y sólo el 19,5% está de acuerdo.

Los mismos consultados se manifestaron a favor de la oralmente polémica gira presidencial que Alberto Fernández cerró la semana pasada por Rusia y China, y que hasta este fin de semana continuaba generando debates; al menos entre el círculo rojo. En este caso, se contesta que la gira por el primer destino es en un 66,7% positiva para el país, mientras que en el segundo el porcentaje alcanza el 69,2%. Sólo el 13,3% y el 11,7% respectivamente lo piensan como un viaje negativo.

La conclusión es que se entiende en la opinión pública que de lo que se trata es que, en definitiva, el país tendría más para ganar que para perder sosteniendo relaciones económicas (el objetivo es exportar más y recibir más dólares de inversiones externas). Se alejan los encuestados de cualquier interpretación sofisticada sobre el futuro del régimen político argentino, las frases sobre la posibilidad de una puerta de entrada de Rusia al continente o las alabanzas al Partido Comunista Chino. Lo que se percibe, es que viajar a Rusia y China puede ser un buen negocio. Punto. Y no está mál la percepción.

Finalmente, según Rouvier, la imagen del presidente, si bien dejó de caer y tiene un leve repunte en febrero, no remonta lo suficiente. Tampoco el resultado de sus políticas económicas. Según las conclusiones del informe, las expectativas negativas sobre la evolución de la economía llegó casi al 70%; el mismo nivel cree que la inflación no bajará en los próximos meses, el 79,5% cree que la estrategia antiinflacionaria no está dando resultados; y, en consecuencia, la imagen de Alberto Fernández mostró una leve recuperación, pero con índices negativas que llegan al 64,8%.