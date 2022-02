Un ministro tildó a Mauricio Macri de mafioso

El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que la Argentina "estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso" que como "instrumento" para "despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas" contaba con una "mesa judicial".



En ese sentido, el funcionario nacional dijo que "tenemos un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer".



En una entrevista con el diario Página/12 publicada este domingo, Soria dijo que hace un año "logramos conocer de primera mano cómo funcionaba todo ese plan sistemático de la mesa judicial con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y la Casa Rosada antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o La Nación".





"Recién en diciembre pasado se encontró un video grabado por los propios funcionarios macristas en el que participaban senadores de la provincia de Buenos Aires, ministros de (María Eugenia) Vidal, funcionarios de la AFI, el intendente de La Plata y empresarios. Allí, el ex ministro de Trabajo, (Marcelo) Villegas, les explicaba cómo armar causas para despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas", repasó el titular de la cartera de Justicia.



En ese marco, agregó: "Por eso no tengo ninguna duda de la existencia de la mesa judicial. Argentina estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso y el instrumento que tenían era precisamente esa mesa judicial".



Destacó que "todo esto lo que demuestra es que el verdadero ministro de Trabajo del expresidente Macri y de la exgobernadora Vidal era (Gustavo) Arribas, el jefe de los espías. En 2018, Macri eliminó el Ministerio de Trabajo de la Nación porque con la AFI le alcanzaba y le sobraba. La política laboral durante el macrismo era destruir el salario de los trabajadores y destruir a los sindicatos".



Al ser consultado como actúa el Poder Judicial ante la denuncia de la existencia de la mesa judicial, Soria expresó que "es muy difícil que entre bomberos se pisen la manguera" y recordó que junto a varios diputados pidió que citen a "Elisa Carrió, que fue la primera que habló de la mesa judicial para criticarla"



Al respecto, agregó: "Sin embargo, ha pasado un año y yo no escuché que la llamen a que cuente qué más sabe de la mesa judicial".



El funcionario nacional señaló asimismo que "a medida que pasa el tiempo y van saliendo más hechos a la luz, cada vez se les hace más difícil tapar el sol con las manos", y sentenció: "Las pruebas están todas, lo que sí tenemos es un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer"



Además, subrayó que "hubo 38 traslados ilegales, camaristas puestos a dedo en lugares clave como (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi".



"Cuando se los llamó para regularizar la situación de esos traslados ilegales, inmediatamente presentaron un per saltum y la Corte Suprema en semanas resolvió, diciendo que los traslados son inconstitucionales pero hasta que no se hagan los concursos tienen que seguir ocupando esos cargos", añadió.