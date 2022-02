Organismos de DDHH repudiaron la agresión del presidente de la Liga Argentina

Una fuerte polémica suscitó tras la publicación de imágenes de video en la que se ve al presidente de la Liga Argentina de DDHH maltratando y hasta golpeando a una trabajadora de la terminal de colectivos de la ciudad de Santa Clara del Mar debido a que su colectivo había sufrido un retraso.

Paradójicamente, José Ernesto Schulman llevaba puesta una remera con el lema "Liga Argentina de Derechos Humanos" cuando amenazaba con denunciar a dos mujeres que se encontraban en la oficina y "meterlas en cana". Posteriormente, abrió una pequeña puerta que lo separaba de la trabajadora y comenzó a preguntarle: "¿De qué te reís?". Fue en ese momento que le lanzó una cachetada mientras la víctima le pedía que se calme.

Pero la lamentable escena no culminó allí. En medio de un tenso momento, la mujer le comenzó a gritar para que se fuera y el hombre arremetió: "No me voy una mierda. Andá y abrí la boca ahora. Hija de puta".

En ese momento ingresó un hombre a la oficina y Schulman aprovecha para exponer sus quejas: "Escuchemé, hace cuatro horas que esta pelotuda me tiene con que en diez minutos el colectivo viene".

Las escenas no pasaron desapercibidas y provocaron que diferentes organismos de DDHH se pronunciarán en contra del comportamiento del dirigente y se solidarizarán con la trabajadora.

En un comunicado firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y demás organizaciones se comprometieron a sancionar la conducta del militante.

"Ante el hecho de violencia de género del cual fue víctima una trabajadora de la terminal de colectivos de la ciudad de Santa Clara del Mar, los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes manifestamos nuestra más absoluta solidaridad con la empleada agredida tanto física como verbal y psicológicamente", expresaron.

Y agregaron: "Asimismo reiteramos nuestro completo repudio a cualquier hecho de violencia contra una mujer por su condición de tal y ratificamos nuestro compromiso incondicional con la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los derechos".

Pedido de disculpas

El dirigente utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por su comportamiento. "Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica", aseguró.

Como argumento de su enojo, Schulman aseguró que es discapacitado motriz y la larga espera le había producido un gran dolor.