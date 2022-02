Fuertes críticas del PRO a las dos iniciativas clave de Suarez

El PRO, aliado del Gobierno de Rodolfo Suarez dentro de Cambia Mendoza, salió a oponerse públicamente a las dos iniciativas oficialistas del momento: la estrategia para defender Portezuelo del Viento, a la espera de un laudo presidencial, y el proyecto de boleta única. Su referente local, el diputado nacional Omar De Marchi, cargó contra ambas propuestas y dijo que “no se quedará callado cuando algo no le gusta”. Se aproxima un panorama político de reacomodamientos dentro del frente oficialista.

Aunque De Marchi asegura que apoya “al Gobierno y no tiene clausurada la opinión interna”, hay dos asuntos que en el corto plazo harán ruido dentro de la estructura de Cambia Mendoza. Por un lado, el PRO tendrá 9 legisladores provinciales a partir del recambio legislativo del 1 de Mayo (5 en el Senado y 4 en Diputados) que pueden hacer tambalear la mayoría simple que posee el interbloque de CM en ambas cámaras.

Para un Gobierno, contar con mayoría simple, implica aprobar casi todos los proyectos legislativos sin necesidad de los votos de la oposición. Por otro, De Marchi quiere ser candidato a gobernador en 2023, un puesto para el que deberá disputar poder con líderes del radicalismo. En ese contexto, los cuestionamientos que surgen desde su espacio político prenden las alertas dentro del Frente.

Según pudo saber MDZ, entre las múltiples reuniones que tuvo Suarez el lunes para anunciar el plan del Ejecutivo para “defender” la obra Portezuelo del Viento, existió un encuentro con De Marchi. “No hay que atenerse a un nuevo laudo”, le dijo De Marchi al gobernador. El laudo (la opinión del presidente Alberto Fernández para definir si se avanza o no con la obra por el conflicto que existe con La Pampa y otras provincias) es la última chance que ve el Gobierno para avanzar con la obra. Sin él, los fondos recibidos de la Nación serán utilizados con otro destino.

“Si en verdad se quiere avanzar con Portezuelo, ese no es el camino. Si uno acepta, hay que acatar el resultado”, lanzó el legislador nacional en diálogo con MDZ, echando por tierra la estrategia oficialista para la que Suarez planea “tener a todo el arco político detrás”. De Marchi mostró archivos de su oposición a la opinión presidencial sobre Portezuelo que son de hace dos años. “Hace mucho que lo venimos advirtiendo”, sumó. Aunque De Marchi no lo diga, algunos referentes del PRO creen que Suarez está dejando caer Portezuelo porque no quiere que avance y apuesta a invertir el dinero en otras obras.

Sobre la iniciativa de boleta única, que desde el Gobierno fueron a defender esta semana en la Legislatura, también De Marchi se distanció con cuestionamientos más marcados que los del principal bloque opositor, el Frente de Todos, que no tiene una postura unificada. “Este proyecto tiene gato encerrado”, dijo por Twitter, en referencia al proyecto de boleta única papel que Suarez quiere tener aprobado en las próximas semanas.

En diálogo con MDZ, amplió: “Mendoza en su modificación a la ley electoral de 2017, dejó librado al gobernador la posibilidad de usar boleta única en vez de boleta sábana, o sea que ya existe. Lo positivo es que ahora quedaría firme, lo que no me parece es que no quede claro que se debe usar siempre, independientemente de si las elecciones son simultáneas o no con las de la Nación y tampoco que se considere como válido un voto que tenga marcado la opción boleta completa y otra opción más. Ese voto, según el proyecto, valida la primera opción, en cambio en la ley actual ese voto es considerado nulo, que es lo que corresponde porque se ha votado una opción de más”, lanzó.