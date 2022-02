"La Corte se tiene que ir": la desafiante consigna en la marcha kirchnerista

Durante la realización de la marcha contra la Corte Suprema y el Poder Judicial, que se llevó a cabo este martes, se leyó un desafiante texto en el cual se exigía que "la Corte se tiene que ir".

El documento fue firmado por "La Multisectorial" y dirigido hacia Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti,

"Esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que solo les interesa violar nuestra soberanía. La Corte está inscripta en una Operación Continental de utilización del Poder Judicial para los fines de dominación colonial que ni se ha preocupado en ocultar", sostiene.

Foto: Télam

Con respecto a la causa Gestapo sindical, agrega que la Justicia "persigue y hostiga a sus trabajadores y trabajadoras y a sus representantes gremiales armándoles causas, planificando los juicios laborales para que demoren años emulando a las pretensiones patronales de los sectores neoliberales. La Corte conoció perfectamente y permitió la sistemática persecución que diseñaron los servicios de inteligencia y el gobierno macrista para perseguir trabajadores".

"Llamamos a este extraordinario colectivo a declararse en estado de alerta y movilización permanente, para sostener en la calle este reclamo por el que hoy nos hemos autoconvocado", concluye.

La marcha

Los manifestantes se encontraban en la Plaza Lavalle, sobre la calle Talcahuano al 600, donde hablaba uno de los promotores de la manifestación, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan Ramos Padilla.

Padilla convocó al acto para que el Poder Judicial "se transforme en un servicio de justicia" y no quede reducido a una "protección a intereses que no son los propios de los argentinos". En su intervención como único orador, señaló: "Cuando el pueblo está unido no lo pueden vencer. Yo les pregunto qué les pasa a los jueces que van a comer con los empresarios a los restaurantes más caros. ¿Cuándo van a comer con el pueblo? ¿Cuándo van a comer con Milagro Sala? ¿Cuándo se van a ocupar de los héroes de Malvinas?".