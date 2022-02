El sombrío pronóstico de un economista tras la renuncia de Máximo Kirchner

El economista Carlos Melconian habló de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos. Para él, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se complica con esta jugada.

"Estamos, yo me meto en esa bolsa, los que creemos haber desarrollado cierta capacidad objetiva para el análisis. Yo lo he demostrado estando en el Gobierno de Mauricio Macri un año en el Banco Nación. Cuando vi que las cosas no funcionaban, sin ánimo de ningún quilombo ni de deslealtad, dije 'mirá que esto está mal, con esto no salimos'. No lo dije con el diario del lunes", comenzó diciendo Melconian en una entrevista con TN.

Y agregó: "Eso es lo que la gente demanda en la Argentina. Quiere que los funcionarios que hacen de funcionarios, algunos más políticos que otros, laburen, sean honestos y hagan cosas criteriosas. Porque si no, viven mintiéndonos. Ese es el nivel de hinchapelotez que veo en la gente hoy".

Con respecto a la grieta que hay en el país, dijo: "Habló fulano y me imagino que dijo tal cosa. Habló perengano y pienso que debe haber dicho lo contrario, porque es de la vereda de enfrente. Empiojan y emputecen, cagándose en la gente. A la gente hay que decirle la verdad".

Sobre la renuncia de Máximo Kirchner, expresó lo siguiente: "Hoy el acuerdo está peor que ayer. Primero, retrocedimos a la semana pasada. Acá pasó algo de lo cual se supone que no es que no estábamos enterados nosotros, ni siquiera el Presidente. Esto es una movida de gran magnitud, es fuerte; te esperé, firmaste...”.

“Pude leer el comunicado y dice ‘no estoy de acuerdo con la estrategia’, entonces vaya a saber con la estrategia de quién fue Martín Guzmán a negociar con el FMI. Y tampoco está de acuerdo con los resultados, que tampoco sabemos con cuáles encaró el ministro”, concluyó.