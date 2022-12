¿Cristina Fernández de Kirchner está desorientada o apuesta a moderar la oferta electoral del Frente de Todos?

La pregunta del millón por estas horas en el amplio mundo del oficialismo es si Cristina Fernández de Kirchner está por primera vez realmente desorientada, o si apuesta a ausentarse del escenario electoral para permitir que el peronismo arme una oferta moderada para evitar lo que parece una derrota inexorable.

Otra vez Cristina decide patear el tablero con su anuncio de una supuesta deserción electoral en las próximas elecciones. Si bien jugar con la sorpresa de los otros es una de sus pasiones, lo concreto es que esta vez se percibe confusión en el oficialismo, especialmente en el sector más afín a ella. Los más ortodoxos todavía esperan una jugada mágica como en 2019 que los haga evitar la derrota, pero algunos empiezan a verla desconcertada.

Muy en reserva, en el camporismo dicen que está pensando solo en ella y que no tiene un buen diagnóstico de lo que piensa y cree la sociedad. “Empezó a mirar las encuestas, sobre todo Analogías, pero se empieza a enojar con la realidad”, dicen los más confundidos. Pese al fracaso de su intento de redituar el atentado, ella sigue esperando infructuosamente un 17 de octubre que nunca va a ocurrir.

Nadie se moviliza genuinamente por una figura que tiene mucha más imagen negativa que positiva. Por eso dicen que no entiende y se enoja al mismo tiempo con el pulso de la opinión pública. Un intendente del Gran Buenos Aires asegura que la vice “tiene votos en mi distrito en los mismos barrios que nosotros, pero en el sector de clase media y media alta su figura genera cada vez más rechazo y eso es un problema para hacer correr nuestra boleta”.



El pragmatismo del peronismo.

Los dirigentes oficialistas más pragmáticos aseguran que el anuncio del martes es muy difícil que se resuelva con un “operativo clamor”. Dicen que ya se probó y no funciona en estos tiempos de indiferencia, enojo y redes sociales. Saben que un acto multitudinario como el último en el Estadio Único de La Plata sólo sirve para alimentar su ego y ratificar su centralidad y poder dentro del espacio.

“Ya parecen misas ricoteras (en referencia a los shows del Indio Solari con sus fans) pero no mueven el amperímetro en el resto de la gente, veremos cómo cae la condena, pero no hay mucho optimismo”, comentan quienes conversaron con Máximo Kirchner y notaron muy preocupado a Axel Kicillof, principal perjudicado para su reelección si Cristina no va en la boleta.

Si la idea es que ella repite la experiencia de 2015 cuando se fue al Sur concluyendo su segundo mandato y sin ningún cargo, quizás le abra al oficialismo la posibilidad de moderarse y armar una fórmula o una PASO con gobernadores o referentes de ellos. Algunos piensan hasta en Juan Schiaretti y Juan Manzur, además de Sergio Massa, Daniel Scioli y Wado De Pedro.

Por eso también se terminó bajando Alberto Fernández, muy a su pesar. Hasta el anuncio de su vicepresidenta seguía insistiendo con su reelección, sobre todo si al ministro de Economía le lleva a ir bien. En estos días comentó a sus allegados que él tiene más chances y le correspondería volver a competir en lugar de Massa. Una relación que se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos.

Esta hipótesis genera ruido porque muchos consideran que correrse, admitiendo que ella es el problema, no parece muy probable por su personalidad. Unos pocos le dan cierta entidad a la idea de un nuevo giro pragmático. Así como nadie se imaginaba que Massa iba a ser avalado por ella para ser ministro de Economía con demasiada ortodoxia para su paladar, los creyentes sostiene que en estos tiempos ella no tendría inconvenientes en hacer lo que sea para no perder el control del gobierno nacional. “Sabe que su complicada situación judicial sólo se resuelve con política, pero ganando las elecciones”, sostiene una fuente K.