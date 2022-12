Un intendente reveló qué hizo Cristina Fernández de Kirchner horas después de ser condenada

El martes fue un día por demás convulsionado para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Cerca de las 18 escuchó desde su despacho al Tribunal que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por ser encontrada culpable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Minutos después de las 18 la propia Cristina tomó la palabra y en un tono por demás nervioso y afectado, aseguró entre otras cosas que "esto no es ni lawfare ni partido judicial, es un Estado paralelo y mafia judicial", y que "el 10 de diciembre no voy a tener fueros y no voy a ser vicepresidenta".

Sin embargo, poco se sabía sobre lo que habían sido las horas posteriores para la expresidenta. Pero hoy, uno de sus más fieles seguidores, el intendente ultrakirchnerista de Ensenada, Mario Secco, dio detalles de cómo pasó la noche Cristina Kirchner.

"Cristina estuvo anoche en Ensenada, siempre nos reunimos. Somos un grupo muy grande que ayer tuvo la necesidad de comer con ella y charlamos un rato", confió en una entrevista a la radio 221 de La Plata.

"En la reunión con Cristina estaban intendentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Pablo Zurro (Pehuajó), el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Máximo Kirchner", añadió Secco.

Por otra parte, Secco se refirió a la condena a la vicepresidenta y al futuro del Frente de Todos y del país: "Esto sobrepasa a Cristina, daña a la democracia. Estos abusos de esta mafia judicial organizada por Magnetto y organizada por Mauricio Macri y su pandilla, no son buenos".

En ese sentido, también apuntó contra el presidente: "Algunas figuras de nuestro espacio juegan con la cinturita y eso a veces duele. El enojo de Cristina también tiene que ver con eso, que incluye a Alberto Fernández".

Por último, expresó: "El grito de 'Cristina Presidenta' viene de abajo, lo sabe y la tiene clara. No quiero hablar por ella, pero ayer el mensaje que nos dio fue: 'Háganse cargo, muchachos'. No hay ningún dirigente que llegue al 30% de lo que es Cristina".