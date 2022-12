Casi nulo apoyo de los principales mandatarios latinoamericanos a Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner recibió el apoyo de diversos mandatarios y exmandatarios latinoamericanos a raíz de su condena, pero lo más llamativo no está en quienes le expresaron su solidaridad a través de sus respectivas cuentas de Twitter, sino en quienes no se manifestaron al respecto o no lo hicieron en primera persona.

Los apoyos a Cristina Kirchner

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 7, 2022

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Foto: ADN Cuba.

Reiteramos nuestro rechazo a los procesos judiciales políticamente motivados y reafirmamos todo nuestro apoyo y solidaridad a @CFKArgentina frente al acoso judicial y mediático en su contra.#CubaTeAbraza #TodosConCristina — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 7, 2022

Rafael Correa, expresidente de Ecuador.

Foto: La República EC.

Cuando se meten las manos en la justicia se destruye la democracia. Lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner es un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático. #TodosConCristina pic.twitter.com/yUChgUfrxX — Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) December 6, 2022

Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Foto: Actualidad RT.

Nuestro repudio y condena más vehemente contra el golpe judicial y amañado que intenta truncar los derechos políticos de nuestra hermana @CFKArgentina. Después de fallar en su intento de asesinarla, hoy tratan de eliminarla políticamente. Fuerza hermana Cristina.¡La lucha sigue! pic.twitter.com/v0y5rDhXdX — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 6, 2022

Luis Arce, presidente de Bolivia.

Foto: aa.com.tr

Desde #Bolivia, nuestra solidaridad con la hermana @CFKArgentina, a quien se busca proscribir de la vida política con una sentencia injusta. Estamos seguros que la verdad se impondrá ante todo atentado contra la dignidad de los pueblos y la democracia en nuestra #PatriaGrande. pic.twitter.com/DmqIZCRRM5 — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) December 7, 2022

Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

Foto: CNN.

Nuestra solidaridad y apoyo con la compañera @CFKArgentina quien enfrenta ahora el ataque del “Lawfare” después de sobrevivir un atentado fallido en su contra. La verdad prevalecerá y la voluntad del pueblo argentino que te respalda. #FuerzaCristina — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 6, 2022

Los que no se expresaron

Algunos de los que no se manifestaron al respecto del veredicto del juicio de la causa Vialidad y la posterior reacción de Cristina Fernández de Kirchner se han manifestado habitualmente como aliados políticos del kirchnerismo, de ahí que resulte tan llamativa su ausencia de comentarios.

El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, no hizo ni una sola referencia en primera persona en una jornada prolífica en tuits, cinco en total, solo uno más hizo Alberto Fernández, si bien se manifestó a través de la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman, quien indicó que Cristina es "víctima de persecución y politización del Poder Judicial". "El PT está a su lado, fuerza, la verdad vencerá". El tuit de Hoffman fue el más breve de los otros seis mensajes de apoyo recibidos por Cristina Fernández de Kirchner.

Todo apoio à companheira @CFKArgentina, vítima de perseguição e politização do judiciário. O PT está ao seu lado, força, a verdade vencerá! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 6, 2022

Tampoco hubo referencia alguna por parte del presidente saliente del gigante sudamericano, Jair Bolsonaro, ni por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ni desde un viejo amigo de siempre como Raúl Castro.

Foto: CiberCuba.

Pero, sin duda, tal vez la ausencia más llamativa fue la del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un aliado tradicional de Cristina Kirchner.

Maduro publicó 14 tuits celebrando el 24 aniversario de la llegada al poder de su predecesor en el cargo, Hugo Chávez, pero no dedicó ninguno a referirse a la condena de una de sus más firmes aliadas estratégicas, políticas e ideológicas, tal vez dolido todavía por el affaire del avión venezolano-iraní retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sobre cuya devolución realizó en reiteradas ocasiones enérgicos pedidos continuamente desoídos por el Gobierno de Alberto Fernández.

Foto: Pulzo.

Tampoco hubo expresiones de apoyo por parte del presidente de Perú, Pedro Castillo, ni del de Chile, Gabriel Boric, que dedicó casi todos sus tuits del día a celebrar la visita del expresidente uruguayo Pepe Mujica, quien tampoco hizo ninguna referencia al resultado del juicio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tuiteó sobre este tema, ni tampoco el de Ecuador, Guillermo Lasso, ni el de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Más llamativo fue el caso del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien compartió un video realizando un anuncio de obras en compañía de Alberto Fernández pero sin ninguna alusión a la noticia del día en Argentina. El presidente Fernández no replicó ese video en su cuenta.