Rodolfo Suarez habló sobre la posible condena a Cristina Kirchner y qué repercusiones podría haber en Mendoza

El gobernador Rodolfo Suarez se refirió a la sentencia que enfrenta este martes la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por la Causa Vialidad y sostuvo que "el sentido común y la Constitución nos indican que cada ciudadano es igual ante la ley". Además, tanto el mandatario provincial como el intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, creen que una condena en contra de la líder del Frente de Todos no derivará en una movilización en las calles de la Ciudad de Mendoza.

"El sentido común y la Constitución nos indican que cada ciudadano es igual ante la ley. No es un fallo definitivo. Si se tienen dudas sobre esos jueces, se podrá apelar y si también hay dudas sobre esos jueces se puede ir a la Corte Suprema de Justicia. Por eso existen distintos estamentos de revisión. El tema es que si ya no confiamos en la Justicia, no podemos confiar en nada", afirmó el gobernador ante la prensa luego de presentar 20 nuevas unidades propulsadas 100% GNC que se incorporan a la flota de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

Ante la consulta de que si teme -en el caso de un fallo no favorable para la vicepresidenta- que se produzcan situaciones de violencia en las calles de Mendoza, señaló: "Creo que no y esperaría que no. Sería muy malo si ocurriera". Pues, la vicepresidenta podría tener una condena a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el delito de asociación ilícita en calidad de jefa por defraudar al Estado en el otorgamiento de obra pública que habría beneficiado a las empresas de Lázaro Báez, para quien solicitaron la misma condena. Sus defensas pidieron la absolución.

En tanto, hizo mención al alboroto causado por un supuesto viaje a Bariloche que habrían realizado jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, los chats filtrados y la denuncia del presidente Alberto Fernández en cadena nacional ."Si el presidente va a hacer la denuncia, que la haga y que caiga el peso de la ley donde tenga que caer. Eso es algo que los argentinos deberíamos tomar con total naturalidad. Si eso ha existido, que caiga todo el peso de la ley", dijo Suarez.

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez -que también participó del evento encabezado por el gobernador-, confesó "no estar al tanto de convocatorias" por parte del kirchnerismo mendocino ante una eventual condena a Cristina Kirchner. "Sí estamos trabajando en algo que ha venido sucediendo en la Ciudad, que son los festejos post triunfo de la Selección argentina. En eso sí estamos en diálogo con la Policía y el secretario de Seguridad", añadió.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Al serle recordado que el Partido Justicialista (PJ) fue multado en agosto por realizar un "cabildo abierto" en las calles del microcentro, luego de que los fiscales de la Causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieran una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para Cristina, Suarez puntualizó: "En ese caso fue cuando se convocó al cabildo abierto. Nosotros planteamos que no se podía cortar la calle y ofrecimos un espacio público para que se haga el acto. Se hizo igual, se cortó el tránsito y se multó como se hace también con el Polo Obrero cuando lo hace. Al igual que con un sindicato o una organización de cualquier naturaleza que convoca a un corte de calles. Es distinto cuando es espontáneo como ha sucedido con los partidos de la Selección".

Si Cristina Kirchner es sentenciada, sería la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por cargos de corrupción, ya que cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública.

Sin embargo, no iría presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia debe quedar firme y lo hará recién cuando se agoten todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años. También se ve beneficiada por los fueros obtenidos por su cargo, lo cuales deberían ser quitados por el Congreso de la Nación.