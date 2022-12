Qué piensa la gente sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el Tribunal Oral Federal 2. La posibilidad de desestabilización del clima social actual reina en la sociedad argentina y en el fin de año entrante. MDZ salió a la calle a consultarle a la gente qué piensa de la sentencia.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner fue absuelta por asociación ilícita pero condenada por administración fraudulenta de los bienes públicos en la provincia de Santa Cruz. En similar situación quedó el futuro de Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti.

En la calle se evidenció un contraste fuerte de testimonios. Un hombre de unos 60 años expresó: "Se hizo justicia. Realmente ha sido una condena más que razonable y ahora habrá que esperar ahora cómo sigue el asunto. Este es el primer paso hasta que se tenga una sentencia firme".

Una mujer cartonera se animó a hablar y destacó el pasado 'feliz' que vivió junto a la funcionaria. "A mí me encantaba Cristina. Hace poquito fuimos al estadio de La Plata y fue una emoción grande. Le llegué a tocar las manos y casi me pongo a llorar. Es injusto que vaya presa porque si nos ponemos a mirar acá todos los políticos roban. Y el que no robó nos dejó sin trabajo, así que es injusto. No estoy tan enterada igual porque estoy todo el día trabajando", profundizó en Juncal y Av. Carlos Pellegrini.

Militantes kirchneristas en el estadio Único de La Plata.

Un abogado, por otro lado, destacó la variabilidad de los códigos judiciales. "La condena es un avance y juzga y decide en base a los códigos. Tenemos que cambiarlos. En Estados Unidos alguien roba y le dan 15 años, acá le dan 4 horas. Hemos hecho las leyes de forma que para validar la defensa propia uno tiene que poner la cabeza y que se la corten. Hay un montón de personas que legislan mal. Igualmente que la condenen es un avance", destacó éste mientras caminaba la Plaza San Martín.

Un joven que tomaba cerveza junto a sus amigos se acercó a comentar: "Es una condena, no sé si está bien o está mal pero para mí hizo muchas cosas buenas. No va a ir presa porque tiene fuero. No puede ir presa. No es una sentencia firme. Ahora tiene que ir a apelar a la Cámara. Escuché por la radio que demora un montón, más como es la Justicia en la Argentina, demora tres años. Falta mucho".

Los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para presentar sus argumentos. En este caso, se trataría recién el primer trimestre del año entrante debido a la feria judicial de enero. La firmeza de la sentencia se formalizará cuando se hubieren agotado todas las instancias.