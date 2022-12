Diputados de Juntos por el Cambio piden explicaciones a Axel Kicillof por la grave situación del Hospital de Niños de La Plata

La situación del Hospital de Niños de La Plata Sor María Ludovica, que supo ser un centro de salud de referencia del país y Latinoamérica, es muy grave -algo que se repite en los hospitales públicos bonaerenses-. Desde la Asociación de Profesionales afirman que el Ministerio de Salud hace oídos sordos a sus pedidos alertando la situación de abandono en la que se encuentra el nosocomio pediátrico.

El pasado jueves, los trabajadores realizaron un abrazo simbólico al hospital, con movilización incluida al Ministerio de Salud bonaerense para visibilizar sus reclamos, que no son solo salariales. Reclaman entre otras cosas por el cierre de servicios de alta complejidad, el faltante de insumos y de mantenimiento.

Además, existe una gran preocupación por la falta de políticas concretas para cubrir las vacantes de residencia pediátrica. Algo que repercute directamente en la atención y calidad del servicio que debe prestar un centro médico de derivaciones pediátricas.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense, representantes de la Asociación de Profesionales se reunieron con legisladores de Juntos por el Cambio para hacerles llegar sus reclamos.

MDZ habló con la diputada provincial de la UCR en Juntos Alejandra Lorden, de profesión médica ginecóloga, quien junto al diputado Emiliano Balbín elaboraron el pedido de informes para que las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense de explicaciones sobre el estado del Hospital de Niños de La Plata.

Del pedido de informes se destacan los siguientes puntos: información de la cantidad exacta de camas aptas para internación; ¿cuántos médicos y enfermeros hay para su atención?, ¿qué cantidad de residentes hay en pediatría desde el 2020 y cuántos cargos se adjudicaron a los residentes?, ¿cuántas cirugías fueron postergadas y qué sectores cerraron la admisión de pacientes por falta de insumos?, ¿cuál es el presupuesto destinado a la adquisición y reposición de equipamiento de alta complejidad?

Alejandra Lorden afirmó que todo el personal del Hospital de Niños de La Plata (médicos, enfermeros, administrativos, etc.) está en una situación de crisis muy importante. “No es solamente un reclamo salarial, son varias cuestiones que tienen que ver con el faltante de médicos, residentes en pediatría y profesionales de la salud que por los bajos salarios deben practicar el pluriempleo. A esto se le suma la falta de mantenimiento e insumos y el cierre de servicios de alta complejidad”.

“Toda la población de la provincia de Buenos Aires tiene que salir en defensa del Hospital de Niños platense. Cualquier niño que tenga un accidente o una enfermedad de alta complejidad no tiene hoy un hospital en condiciones de recibirlo. Eso es un drama para todos los bonaerenses y no lo quiero decir en un tono alarmista, es la triste realidad. Un niño con una patología de alta complejidad que no se atiende a tiempo es un niño que se muere”, sentenció la legisladora radical.

Asimismo, sostuvo que el Hospital de Niños platense es uno de los mejores lugares en la provincia de Buenos Aires para formarse como pediatra, “sin embargo de los más de 30 cargos a cubrir en la residencia de clínica pediátrica solo se ocuparon 7”. Y agregó: “Esto quiere decir que el hospital tiene un cuarto de los residentes, algo que vemos con suma preocupación. La crisis en el recurso humano es la más difícil de saldar”.

Además, dijo que en el nosocomio, en condiciones para internación, hay 160 camas y “para cubrir esas camas hay dos médicos". "La situación es grave, acá está en juego la salud nada más y nada menos que de los niños. El Hospital de Niños es un lugar de derivación, que ya no puede recibir derivaciones porque no tienen como hacerse cargo”.

En cuanto a los servicios de alta complejidad, la legisladora radical remarcó que “en los últimos tres años cerraron servicios importantes, que no se pueden sostener por la falta de insumos. Por ejemplo, el servicio de nutrición parenteral, que era uno de los lugares de referencia en Latinoamérica para esta especialidad, hoy está cerrado”.

Por otra parte, dijo que la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños de La Plata hizo varios pedidos de audiencia al ministro de Salud bonaerense Nicolas Kreplak y que nunca los recibió ninguna autoridad del Ministerio.

“Desde el Gobierno de Axel Kicillof desprecian todo un trabajo de años, que llevó al Hospital de Niños de La Plata a ser un centro de referencia en la provincia, el país y Latinoamérica. Por eso acompañamos el reclamo de los trabajadores e hicimos el pedido de informes para que el ministro Kreplak venga a la Cámara de Diputados a dar todas las explicaciones. Desde Juntos asumimos el compromiso con los trabajadores y vamos a seguir visibilizando la grave situación del Hospital de Niños de La Plata”, finalizó Alejandra Lorden.