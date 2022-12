Aliados de Suarez reclaman por el pago de los planes Potenciar Trabajo

El conflicto que existe a nivel nacional con los planes Potenciar Trabajo comienza a tener repercusiones en la provincia de Mendoza. El fiscal Guillermo Marijuán ha puesto bajo la lupa a más de 250 mil beneficiarios del ese programa que no cumplirían los requisitos para recibir el dinero pero desde Libres del Sur Mendoza aseguran que más de 1.4 millones de beneficiarios no cobraron este mes y cargaron contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

"No podemos permitir que se tome de rehenes a los más pobres, la situación no da para más y la gente no tiene para comer. Sorprende este nivel de insensibilidad por parte del gobierno", expresó el coordinador de Barrios De Pie en Mendoza Adrián Bonada y anticipó que se movilizarán hasta Anses para reclamar el pago de los planes.

Libres del Sur forma parte del frente Cambia Mendoza que encabeza el gobernador Rodolfo Suarez y a nivel nacional han cargado directamente contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el desmantelamiento de los planes sociales.

"Cristina tomó la iniciativa en junio, planteando que el gobierno había perdido el manejo de las políticas públicas, y la ofensiva judicial se montó sobre las acciones de su alfil Castagneto. Los funcionarios de las organizaciones oficialistas, encabezadas por Emilio Pérsico, sólo reaccionan si ven comprometidos sus intereses. Del ajuste hacia el conjunto del pueblo, ni una palabra", denunció Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.

"El gobierno, decidido a hacer un ajuste al pueblo, busca recortar los Potenciar Trabajo a cualquier costo. Por eso intentan desacoplarlo del Salario Mínimo Vital y Móvil para pagar menos, insisten con una auditoría virtual, y ahora vienen con este informe desde Afip. Detrás de todo está el cumplimiento del acuerdo y las recetas que les exige el FMI", adhirió.

En Mendoza se da la particularidad de que el frente de gobierno engloba a partidos con pensamientos contrapuestos, como es el caso de Libres del Sur y el PRO. Mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio votaban a favor del acuerdo con el FMI, Libres del Sur protestaba en contra del mismo. Pero a pesar de esas diferencias en Mendoza han convivido en el mismo espacio durante los últimos siete años.