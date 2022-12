Sin presencia del kirchnerismo, intendentes y la Coviar definieron su estrategia para frenar la ley de Tolerancia Cero

El directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se reunió este lunes por la tarde con intendentes de diferentes municipios de Mendoza para definir la estrategia a seguir para frenar el inminente avance del proyecto de ley de alcoholemia cero en el Senado de la Nación, que bajaría de 0,5 a 0 miligramos de alcohol en sangre permitidos para conducir. Ulpiano Suarez, jefe comunal de la Capital, confirmó que todos juntos presentarán un documento a los presidentes de bloque de la Cámara alta para evitar que la iniciativa sea sancionada. "Entendemos que una normativa meramente prohibitiva no garantiza que se baje la siniestralidad", señaló. En paralelo, el gobernador Rodolfo Suarez insistió durante un evento en Casa de Gobierno que la provincia no adherirá en el caso de que se convierta en ley.

En tanto, desde Coviar subrayaron que se trató de "un encuentro en el que se acordó pedir ampliar el debate y solicitar una prorroga en el inminente tratamiento en el Senado, para buscar una ley superadora fruto del consenso y que aborde la problemática de la siniestralidad vial por el consumo excesivo de alcohol de forma integral".

"Fue una reunión fructífera con 10 de los 18 intendentes. También hubo representantes de otros municipios. Todos coincidimos en agradecer por la convocatoria y en que hay un interés común: bajar la siniestralidad. Entendemos que una normativa meramente prohibitiva no garantiza que se baje la siniestralidad. Entonces tiene que haber un tratamiento con endurecimiento de las sanciones, más control, educación, responsabilidad individual y con presupuesto del Gobierno nacional para que esto pueda ser ejecutado y cumplido" sostuvo Ulpiano Suarez ante la prensa al hacer referencia al encuentro.

Y luego manifestó: "Acá hay un recurso fundamental y es el tiempo. Estamos con las horas contadas para que esto sea tratado. Si esto pasa por el Senado probablemente sea un trámite y vamos a tener una ley que de ninguna manera garantiza bajar la siniestralidad. Entonces lo que pedimos puntualmente en esta reunión -y que se va a tratar en un documento en las próximas horas para poder firmarlo y presentarlo ante los jefes de bloque- es que se suspenda el tratamiento y abrir una instancia de diálogo.

Ante la consulta de qué intendentes del Frente de Todos dijeron presente, teniendo en cuenta la injerencia de la senadora Anabel Fernández Sagasti, su postura a favor del proyecto y su poder dentro en el oficialismo dentro del Congreso, Suarez expresó: "No participaron. Sé que había representantes de Maipú. No estaban Matías Stevanato, Flor Destéfanis, Fernando Ubieta y Roberto Righi. Martín Aveiro se disculpó por un tema de agenda y Emir Félix sí estuvo", comentó y después añadió a modo de indirecta: "He leído o escuchado que de alguna manera entienden que esta no es la solución a la problemática que se está tratando, pero va a llegar la hora de la verdad y vamos a trabajar en el documento de la Coviar. Ahí sabremos la posición de cada uno de cara a los mendocinos. Esto importante para todos por lo que implica la vitivinicultura y el enoturismo. Vemos el impacto que puede generar en el turismo y en un contexto de crisis económica".

"Nos podemos quedar con lo que planteó Félix, que es que esto no viene a resolver la problemática de fondo. También advirtió la importancia de comprometer a los demás gobernador para bajar un mensaje a los senadores de otras provincias", dijo.

Miembros de nuestro Directorio se reunieron con intendentes de diferentes municipios de Mendoza para alertarlos sobre el avance del proyecto de Ley “Tolerancia Cero” en el Congreso Nacional. pic.twitter.com/8pYWdBxyGf — COVIAR (@COVIAR1) December 5, 2022

El intendente de la Ciudad también hizo hincapié en que "necesitan tiempo". "Planteamos que se suspenda y que se abra el plazo para presentar una propuesta integral desde Mendoza (...) No va a faltar quien diga que a los intendentes que estamos con este planteo no nos interesan las vidas de las personas o las consecuencias de un accidente tránsito con alcohol al volante. Lo que hay que trabajar mucho es en el consumo responsable para que haya concientización, responsabilidad y educación. Saber que si hay sanciones más duras y controles se van a cumplir", argumentó.

Y cerró: "Por ahora es suspender el tratamiento. Hay que trabajar con las provincias que no tienen esta normativa para que no adhieran, pero el Gobierno nacional nos vuelve a poner en un escenario de River vs. Boca. Estamos a favor de la vida y no queremos que haya accidentes viales. Tenemos que generar las condiciones para que eso no ocurra. José Zuccardi señalaba que Argentina va a ser el primer país de los grandes productores vitivinícolas en tener una normativa de tolerancia cero. Entonces, hay datos estadísticos que atender y muchos que hacer en campañas de concientización porque parece que nos olvidamos de esto".

"El gobernador ya sido claro en que Mendoza no va a adherir y entiendo que la provincia de San Juan tampoco lo haría o por lo menos eso surgió de la reunión. Y esto va a demostrar que esta fue una ley que no nació de un consenso y que no cuenta con la legitimación de contemplar la visión de las provincias. Es una ley gestada en Buenos Aires". Ulpiano Suarez fue consultado acerca del saldo que dejó la reunión. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

La postura de Rodolfo Suarez

El gobernador Rodolfo Suarez ya había dejado en claro que la provincia no tiene intenciones de adherir a la normativa. Este lunes, en simultáneo a la reunión de la Coviar, el mandatario dijo durante la presentación de nueva incorporaciones a la flota de servicio de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) "todo lo que tiene que ver con el tránsito es una facultad de la provincia, no delegada a la Nación". Rodolfo Suarez insistió en que Mendoza no adherirá a Nación en la normativa. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

"Nosotros tenemos una ley de 0,5 de tolerancia. Por debajo de esa línea no se producen accidentes que tengan que ver con el consumo de alcohol. Lo que vamos a hacer, como ya venimos haciendo, es intensificar los controles para bajar la cantidad de accidentes. Nosotros tenemos que pensar en Mendoza, que es capital internacional del vino. Aparte el año que viene seremos sede capital iberoamericana de la gastronomía y la enología sustentable. Esto nos genera empleo genuino y tenemos que trabajar con sentido común. 0,5 es tolerable, no se producen accidentes y es parte de lo que vivimos los mendocinos", consideró el jefe de Estado provincial.

"En su momento dijimos que una alternativa tiene que ver con el rango etario. Pero los accidentes se producen en general a la salida de los boliches y ahí es donde el Estado tiene que estar con los controles. Eso es en lo que nosotros nos enfocamos. Después es una cuestión cultural y de responsabilidad. Hay que hacer muchas campañas", concluyó el gobernador.