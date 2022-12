Portezuelo del Viento: el otro revés para Mendoza en el laudo adverso de Alberto Fernández

El presidente finalmente falló a favor del pedido de La Pampa de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental para avanzar con la represa. Asimismo, no hizo lugar al pedido del gobernador Rodolfo Suarez de habilitar los US$ 1023 millones para otras obras, no necesariamente hidroeléctricas.