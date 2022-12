Los ecos del cambio de Gabinete porteño y los nombres que podrían llegar en 2023

Fin de año para la Ciudad. Entre cambios en su gabinete, con el objetivo de darle mayor volumen político, Horacio Rodríguez Larreta se tomará una semana en Villa La Angostura para retomar su campaña en enero por la costa Atlántica y que incluirá también varias provincias, como Córdoba, Jujuy y Entre Ríos, entre otras.

Antes de salir de vacaciones, Larreta anunció la incorporación de Martín Redrado, en el lugar de Eduardo Macchiavelli (quien ya tiene asegurada la secretaría de Desarrollo Territorial), en Asuntos Estratégicos, más Waldo Wolff – quien venía trabajando para ayudar a Jorge Macri en la competencia porteña – y Silvia Lospennato.

Las incorporaciones venían siendo cuidadosamente charladas individualmente con cada uno de ellos. En el caso de Redrado desde hace dos meses varios interlocutores cercanos al jefe de Gobierno comenzaron a tentarlo. Muchos lo imaginan en canciller o un articulador en temas económicos si a Larreta le toca llegar a Casa Rosada.

En el caso de Lospennato, ya venía trabajando en la mesa de los lunes donde contaba cómo venían los temas parlamentarios y hasta forma parte del chat de Mujeres larretistas. Su incorporación no supone que deje su banca, donde es secretaria parlamentaria. Trabajará articuladamente con Carmen Polledo, ex diputada nacional y quien reemplazó, con el bajo perfil que la caracteriza, a Marisa Bircher, quien estuvo a cargo del área de Igualdad de Género y la mayoría de los funcionarios no le conocieron la voz.

Finalmente, Wolff fue la sorpresa más grande. Diputado nacional, halcón y un hombre muy cercano a Jorge Macri, se había alejado de Patricia Bullrich hace largos meses ya, y venía trabajando para que el ministro de Gobierno porteño sea quien logre quedarse con el control de Uspallata. Sin embargo, a Larreta le gustó siempre su perfil para sumarlo y terminó siendo elegido para ocupar la secretaría de Asuntos Públicos. Sin condicionamientos en cuanto a su discurso – justamente una de las cuestiones que encandiló al jefe comunal – ahora tendrá la tarea de ser uno de los voceros del Gobierno porteño y seguirá con su agenda que confronta al kirchnerismo en todas sus dimensiones.

Ahora bien, ¿el recambio terminó allí? En rigor, según pudo saber MDZ, podría ser una primera etapa ya que Larreta tiene otras personas en mente.

Una de ellas es Graciela Ocaña, quien en 2023 podría ingresar al elenco porteño para colaborar con el área de Adultos Mayores, pero no, como circuló, en la secretaría de Bienestar que depende de Salud.

Ocaña, que viene de ser titular del PAMI y ministra nacional de Salud, seguirá siendo diputada nacional y podría tener un rol en la campaña 2023 y, además, colaborar con las políticas que siempre desarrolló.

Otro caso que quedó en “veremos” es el del verborrágico y didáctico economista Martín Tetaz, quien había sido parte de la nómina de posibles ingresos. Dedicado a la política bonaerense, aunque es diputado por la Ciudad, Tetaz aseguró hace un par de semanas que no lo tentaron con ningún cargo. Pero estuvo en los papeles que manejaron en la mesa chica larretista desde mitad de 2022.

Otro nombre que circuló es el de Hernán Lacunza, uno de los solteros más codiciados del mundo económico opositor. Por ahora no prosperó la idea de sumarlo al gabinete y continuará coordinando los equipos técnicos junto a Julia Pomares, la asesora general del Gobierno porteño y de Larreta. Uno de los lugares era, claro, Hacienda, pero Larreta decidió sostener a Martín Mura, el ministro que trabaja desde hace siete años en el cargo pero hace más de 20 con el jefe comunal.

Entre quienes festejarán el fin de año, seguramente Clara “Maki” Muzzio podrá levantar una copa especial que no es la de la Selección de Messi: zafó de que la remuevan del ministerio de Espacio Público. Su lugar fue uno de los que estuvo “loteado” durante meses para que ingrese algún nombre fuerte, de peso político. Los contratos de un reconocido productor no se tocarían tampoco. Más alivio aún.

También, aunque no debería cantar victoria aún, María Migliore, de Desarrollo Humano, quien estuvo muy cerca de perder el control de la secretaria más grande que le queda, con el “cuervo” Chiche Constantino, quien tiene a su cargo la emergencia social.

Ya en agosto de 2021 Fernán Quirós había logrado sacarle a Migliore el área de Tercera Edad, una mega secretaría con tres direcciones Generales. Ahora, el vidalismo estuvo muy cerca de intervenir a la ministra. El tema quedó para discutir en el primer trimestre de 2023. Pero quedó abierto.