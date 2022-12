El Gobierno de Alberto y Cristina Fernández se tira contra los Bomberos Voluntarios

El viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, criticó duramente el manejo del dinero que reciben los cuarteles de Bomberos Voluntarios y éstos lo declararon persona no grata. También insinuó que los incendios forestales no se apagan con agua. "No sabe de lo que habla", le dijeron.