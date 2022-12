Omar De Marchi reconoció la tirante relación con la UCR y reprochó picardías

El diputado nacional y principal referente del PRO mendocino, Omar De Marchi, aspira a disputar la Gobernación de Mendoza el año que viene y recientemente presentó un programa de cuatro ejes estratégicos como base para un futuro plan de gobierno. El lanzamiento se produjo en medio una creciente interna con sus aliados de la UCR en Cambia Mendoza. En este sentido, el lujanino afirmó que la relación es tirante y deslizó que la falta de diálogo y las picardías ponen en jaque la reedición del frente para las elecciones del 2023.

De Marchi estuvo como invitado en “La Mesa del Poder” de MDZ Radio y marcó algunas asignaturas pendientes que todavía tiene Mendoza tras las gobernaciones de los radicales Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. Si bien defendió ambas gestiones planteó que son necesarias otras prioridades y destacó que en eso se basan los ejes estratégicos del programa Agenda Mendocina para la Acción.

“Cualquier gobierno lo primero que necesita para hacer las cosas bien es tener en serio un plan. Todo el mundo habla de planes y la mayoría de las veces suele ser un recurso del marketing político. Pusimos sobre la mesa cuatro ejes estratégicos sobre los cuales creemos que la próxima Mendoza tiene que transcurrir, que tienen que ver con Economía y Empleo, Transformación Digital, Vivienda y Educación. Con este plan arrancamos en diciembre de 2021 y se trabajó muchísimo en lo que creo que no se puede hacer de un día para el otro el año que viene en elecciones. Queremos en serio hacer las cosas bien y lo primero es decir que en Mendoza hay que hacer ésto porque tiene un problemas graves de vivienda, en materia educativa, en materia de empleo y en materia de conectividad o transformación digital”, expresó el vicepresidente de la Cámara de Diptuados de la Nación.

Señaló que “aún en la presencia del mejor gobierno de la historia siempre hay asignaturas pendientes porque el mundo avanza y las demandas siempre son distintas” y agregó que “tiene que ver mucho la impronta de quién conduce para establecer las prioridades”.

Respecto de las últimas dos gestiones radicales, De Marchi sostuvo: “¿Se han gastado mal los recursos? No, yo creo que han habido prioridades distintas que podemos compartir o no compartir. Por ejemplo, creo que el Estado provincial puso muchos recursos en planes como el Mendoza Activa, que algunos han sido buenos y en otros casos han sido medio regalos para algunos sectores que por ahí han sido poco productivos. No quiero plantearlo en términos de pelea, porque han hecho buenas gestiones tanto Cornejo como Suarez con sus improntas distintas. Cornejo con un perfil un poco más combativo, Rodolfo con un perfil un poco más liviano pero son buenas personas y han hecho lo que mejor han creído de buena fe”.

En consecuencia, remarcó que “el próximo tiempo tiene que tener una impronta de mucha mayor potencia en la provincia de Mendoza. Hay que tener la capacidad para generar los consensos a partir del diálogo para que las reformas que quieras impulsar se puedan consolidar. En los 4 o 5 temas que se ha intentado avanzar en la provincia con muy buena intención, ninguno avanzó a puerto, porque el conflicto fue más importante y faltó el diálogo”.

Precisamente marcó que la falta de diálogo es lo que ha tensionado la relación entre el PRO y la UCR en Cambia Mendoza. De hecho, el partido amarillo decidió no participar de una cumbre convocada por el radicalismo semanas atrás y reprochó la incorporación de nuevos aliados al frente sin haberlo consensuado entre los integrantes.

“El supuesto frente Cambia Mendoza no se reunió en dos años. La última reunión fue antes de las elecciones del año 2021. Se han incorporado algunas personas que no son partidos políticos y no hay consulta”, consideró el exintendente de Luján.

Añadió que “a esta altura tiene que haber diálogo en serio, no fingir para afuera. En lugar de ayudar a restablecer la buena relación, lo que hacés es seguir perforando y rompiendo”.

“Los frentes electorales terminan el día de la elección. De hecho, cuando arranque el próximo cronograma electoral una de las fechas es la constitución de frentes electorales. Porque se articulan para cada elección y eso hace que vayan fluctuando. Hay que ponerle diálogo, tolerancia y humildad. No se construyen los frentes a los pechones, con malos modos y tampoco con picardías”, sostuvo.

Hizo hincapié en que “las picardías ya no corren” y subrayó que “no sos más vivo porque llamaste a una conferencia de prensa diciendo que incorporamos a tal a Cambia Mendoza. Pongamos la verdad arriba de la mesa y seamos serios. Si queremos articular un frente que nos contenga a todos tiene que haber diálogo y hasta ahora es escaso ese diálogo”.

Refiriéndose concretamente al vínculo actual con la UCR, De Marchi manifestó que “la relación está tirante, para qué lo vamos a esconder, la verdad que está tirante. Se puede recomponer, pero cuando hay agresiones y descalificaciones personales es difícil. A mí no me van a escuchar hacer una sola descalificación personal. Te puedo llegar a decir que nuestro espacio no coincide con tal o cual política del gobierno, ahora no me van a escuchar decir que Suarez, Cornejo o el presidente de la UCR tal cosa”.