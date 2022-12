El PJ estalló contra Suarez y analiza posibles acciones judiciales

Este jueves, es decir, el último día hábil del año -el viernes habrá asueto administrativo-, el gobernador Rodolfo Suarez publicó en el Boletín Oficial el decreto por el que refinancia la deuda pública que tiene la provincia, sin el aval de los dos tercios legislativos que exige el artículo 41 de la Constitución provincial. Es decir que emitió títulos públicos para pagar deuda que se está por vencer, que es lo que se conoce como roll over. Desde el peronismo, que es la principal fuerza opositora, repudiaron la acción -como el Gobernador esperara ocurriera- y además advirtieron que analizan una medida judicial contra él por “violar la Constitución”.

La senadora Mercedes Derrache (quien pertenece bloque del Frente de Todos y es del sector de la presidenta del PJ Flor Destéfanis) expresó en diálogo con MDZ que: “Era algo que esperábamos, se sale con la suya, violando la Constitución. Es un hecho histórico, no ha pasado en otra oportunidad. Más allá de los fundamentos que pueda tener, el hecho de decidir reestructurar la deuda sin autorización legislativa como exige la Carta Magna es una situación muy grave”, aseguró. En esa línea, la legisladora comentó que : “El PJ estudiará medidas legales. Vamos a tener una reunión. Es lo que hemos venido hablando en este tiempo, a la espera de este decreto, que no imaginábamos que lo publicaría el último día hábil del año. Luego, comienza la feria judicial por lo tanto habrá que ver si podemos presentar alguna medida judicial durante enero, pero eso estamos analizando".

La senadora afirmó que durante este año en el que el PJ decidió no darle los dos tercios necesarios al Gobierno para aprobar el roll over, (es decir que sus legisladores levanten las manos por la positiva para que el Ejecutivo consiga a través de las mayorías legislativas que exige la Constitución provincial para autorizar empréstito sobre el crédito general de la Provincia, o emisión de fondos públicos), le pidieron a Suarez “diálogo”. En ese sentido, afirmó: “Le hemos venido pidiendo dialogar y él elige este camino que es muy grave para las instituciones”, afirmó.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien pertenece a agrupación La Cámpora, twitteó: "El radicalismo sigue jugando a la bicicleta financiera con los recursos de los mendocinos, pero esta vez con ATROPELLO a las INSTITUCIONES. El desgobierno de Suárez sigue empañado en mandar al descenso a Mendoza". En la misma línea, se expresó el presidente del bloque de Senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo: "La constitución dice que no pueden hacerlo. El fiscal de estado les dice que no pueden hacerlo, que es inconstitucional. Adivinen que hizo Suarez? Lo hizo igual. Esto no se llama capricho, se llama impunidad. Creerse dueños de todo. Ahora veremos que dice la justicia".

Desde el Centro de Economía y Finanzas Mendoza, que está compuesto con profesionales vinculados al PJ, el economista Nicolás Aroma y el licenciado en Ciencias Políticas, Lisandro Vergara Amodeo, aseguraron en un informe publicado en los últimos días que “Tanto las finanzas públicas como la institucionalidad de Mendoza se encuentran en un momento bisagra de nuestra historia reciente. Sucede que el gobernador Rodolfo Suárez ha confirmado públicamente que de ser necesario irá a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia para obtener el “Roll Over” de la pesada deuda en dólares que le dejó su antecesor Cornejo(…)El gobernador Suárez está atrapado en un callejón sin salida… ha quedado preso de la fenomenal deuda en dólares que tomara su antecesor Alfredo Cornejo”.

Desde lo estrictamente financiero, agregaron que: “Aunque en su momento el oficialismo lo negara, el bono PMY24 (500 millones de dólares) emitido en 2016 ha sido la deuda más dañina en la historia de Mendoza, y ha llegado incluso a condicionar al mismo partido gobernante que la originó. Una nueva deuda ilegal e ilegítima, no solo atentará contra las instituciones de la Provincia sino que también será una deuda cara en pesos; porque los bonistas privados que nos presten se cubrirán de todo riesgo de litigiosidad latente que hay con una tasa alta de interés.En finanzas el riesgo se traslada siempre a precio, y el precio del dinero es el interés. Una deuda riesgosa, será necesariamente una deuda cara”, concluye el informe.

