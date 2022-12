El péndulo de Cristina Fernández de Kirchner: ¿a qué juega la vice?

En su última aparición pública en Pilar, el 3 de noviembre, Cristina Fernández de Kirchner amagó con ser candidata. El 6 de diciembre, ya condenada en la causa Vilaidad, pronunció por Youtube su discurso de renunciamiento a cualquier tipo de candidatura. Hoy la vicepresidenta reparecerá en Avellaneda con un kirchnerismo desorientado frente al ascenso de un Horacio Rodríguez Larreta recargado, y con los bolsillos llenos, luego del fallo a favor en la pelea por la coparticipación.

En noviembre, a presentarse ante un plenario de la UOM en su primera aparición en un acto masivo después del atentado, Cristina Fernández de Kirchner reclamó una suma fija para los trabajadores, destacó el trabajo de Sergio Massa y dejó abierta la puerta a una candidatura. "Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente". La Cámpora se ilusionó en ese momento con una posible candidatura presidencial de su jefa, pero luego de la condena judicial el sueño se esfumó.

En la primera semana de diciembre, el péndulo de Cristina se activó. A través de las redes sociales, la vicepresidenta aseguró que no iba a ser candidata en las próximas elecciones. “El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, aseguró. El kirchnerismo quedó descolocado y huérfano en términos electorales. La dirigente con mayor caudal electoral e influencia dentro del peronismo se autoexcluía de la contienda 2023. ¿Y ahora?.

Son varias las teorías que circulan en los sótanos del kirchnerismo. Desde "la calentura" que la llevó a renunciar a cualquier candidatura hasta la intención de activar un operativo clamor que, por ahora, nunca sucedió. Lo copncreto es que si Cristina Fernández de Kirchner no será candidata, deberá buscar un/a sucesor/a dentro del kirchnerismo. Axel Kicillof no tiene intenciones de moverse de la provincia de Buenos Aires. Eduardo "Wado" de Pedro emerge como su favorito y como el dirigente con más potencial para crecer hasta las elecciones. Más alejado del circuito del kirchnerismo, Sergio Massa busca construir su propia identidad en el peronismo más allá de Cristina pero también de Alberto Fernández. La vice renunció en nombre de la unidad pero el efecto inmediato de su paso al costado es la atomización del oficialismo.

En ese contexto, Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá hoy en un acto público que se llevará a cabo en la localidad bonaerense de Avellaneda luego de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.

La ex mandataria estará acompañada por el intendente local Jorge Ferraresi y el evento tendrá como fin la inauguración del polideportivo Diego Maradona de Villa Corinapara, el cual incluye una pileta climatizada de grandes dimensiones, canchas de futsal, fútbol y hockey.

Desde el seno peronista esperan que la vicepresidenta se pronuncie respecto su rol en las elecciones de 2023, aunque también hay una fuerte expectativa sobre lo que pueda llegar a decir ante la polémica entre el Gobierno y la Corte Suprema por el pago de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Hasta el momento, ningún integrante del kirchnerismo duro salió públicamente a criticar o apoyar la decisión de Alberto Fernández de pagar con bonos la restitución de los recursos provenientes de la coparticipación federal a CABA, tal como ordenó la Corte a través de una medida cautelar.

Desde La Cámpora se había cuestionado en duros términos al máximo tribunal por el fallo que beneficiaba al distrito porteño.

Uno de sus referentes, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, fue tajante: "No puede ser que, si pierden una elección, vayan a golpear la puerta de los cuarteles del cuarto piso de la Corte Suprema como antes iban a golpear la puerta de los cuarteles militares", aseveró.

En la previa del acto de este martes a las 19, el propio Ferraresi alimentó las versiones respecto a posibles definiciones electorales de Cristina Kirchner. El funcionario indicó que "si tiene que ser candidata, lo será", a pesar de que la propia vicepresidenta se encargó de descartar esa posibilidad el mismo día en que recibió la condena en el caso de la Obra Pública.