El Gobierno se llevó la institucionalidad a su casa

Cuando éramos chicos y jugábamos a la pelota, a veces pasaba que si al dueño de la pelota no le gustaba un fallo, la agarraba, se terminaba el partido y se iba para su casa. Saber perder no es una cualidad que tenemos todos y el no hacerlo denota una raíz autoritaria en esas personas.