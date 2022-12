Ante el inminente regreso de Alfredo Cornejo a la provincia, Tadeo García Zalazar habló de su futuro político

El intendente del departamento de Godoy Cruz y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) local, Tadeo García Zalazar, se refirió a su futuro político una vez que termine su mandato en el municipio que conduce, considerando que no se le permite presentarse por tercera vez. En un principio, tomó fuerza la posibilidad de que suceda a Rodolfo Suarez en la Gobernación. El jefe comunal radical tiene una relación estrecha con el senador nacional y referente del partido Alfredo Cornejo, por lo que parecía su "favorito". "Si no se da el contexto en la política volveremos a la universidad", dijo García Zalazar

Sin embargo, las señales que indican que Cornejo dejaría de lado sus aspiraciones nacional y regresaría a Mendoza para volver a competir en 2023 y tomar las riendas de la provincia nuevamente brindan un panorama incierto para el godoicruceño respecto a qué papel tendrá en la próxima gestión.

García Zalazar fue entrevistado anoche por Floyd TV donde y, ante la consulta acerca de qué destino tendrá en el caso de no ser candidato a gobernador o vice, expresó: "Estamos para donde el equipo nos haga jugar. Si no, tengo un gran afecto por la docencia. Antes de ser intendente daba clases en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) en la materia Problemáticas del Habitat y la Vivienda, en tercer año de la carrera de Trabajo Social".

En ese sentido, aportó: "También formaba parte de un equipo de investigación. Si no se da el contexto en la política volveremos a la universidad. No es necesario seguir todo el tiempo en la arena política. Me parece que puedo aportar desde otros ámbitos o en un equipo provincial".

"No tengo ningún problema de cartel o de ego de jugar de titular o de suplente si me convocan para el seleccionado", finalizó de forma irónica.