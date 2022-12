Alfredo Cornejo reapareció en modo campaña y cargó contra el kirchnerismo

Este lunes se inauguró el Centro de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Central. Luego del acto, en el que estuvo presente el gobernador Rodolfo Suarez, dialogaron con la prensa la ministra de Salud Ana María Nadal y el senador Alfredo Cornejo. Este último evitó hablar de candidaturas pero dijo que tiene la ambición de influir para que continúe el proceso de gestión que comenzó hace 7 años. Al mismo tiempo, cargó duramente contra el kirchnerismo mendocino y los acusó de trabajar para ayudar a Axel Kicillof en detrimento de los mendocinos.

Así lo expresó al ser consultado respecto a la decisión del gobierno nacional de acatar la medida cautelar de la Corte que hasta hoy habían dicho que pensaban desobedecer. "El Gobierno tenía que cumplir la orden judicial. Eso era claro. Decir que no lo iban a hacer era una estupidez. Ahora le he pedido a gente que me asesora que estudie eso que informó el presidente de pagar con bonos. ¿Acaso a la provincia de Buenos Aires le pagaban con bonos? A Kicillof no le pagan con bonos, le pagan por afuera del presupuesto un número impresionante de recursos. Se los pagan con dinero contante y sonante. Creo que el gobierno debe cumplir la manda de la Corte y que tienen que hacerlo con pesos", esgrimió en referencia a la cautelar que ordena destinar el 2,95% de la coparticipación a CABA.

"Creo que es un presidente absolutamente desorientado. El decreto que perjudicó a CABA lo firmó esto cuando estaba en el mejor momento de relación con Horacio Rodríguez Larreta luego de la presión de Cristina Fernández de Kirchner. Presionado para financiar a Axel Kicillof. El kirchnerismo se desvive por retener ese bastión que es la provincia de Buenos Aires. Por eso le sacaron los fondos a CABA", disparó.

En ese sentido cargó también contra el kirchnerismo mendocino. "Todo el foco del kirchnerismo está puesto en sostener a la provincia de Buenos Aires. Pero los legisladores mendocinos del Frente de Todos no deben defender los fondos de Kicillof. Deben defender a Mendoza. Se tienen que concentrar en eso", esgrimió el exgobernador que cada vez suena con más fuerza como candidato.

Uno de los que impulsan esa posibilidad es el gobernador Suarez quien afirmó que Cornejo es el candidato "indiscutible" a la gobernación. "Le agradezco públicamente a Rodolfo los elogios. Somos parte del mismo equipo. Hemos construido esto juntos", señaló.

Sin embargo, al mismo tiempo aclaró que no es momento de pensar en candidaturas ni ambiciones personales. "El proyecto no es la carrera política de cada uno, es mejorar a Mendoza", remarcó. "La opinión de Rodolfo vale, pero yo les agradezco y creo que tenemos que esperar un tiempo. Ver el desarrollo del calendario electoral, ver qué hacen otros actores", concluyó.