El PRO redobla la presión para que Suarez flexibilice la RTO

El 2 de diciembre el gobernador Rodolfo Suarez se reunió con Omar De Marchi y legisladores del PRO. En ese encuentro dialogaron acerca de cambios en la exigencia de la Revisión Técnica Obligatoria y el mandatario se comprometió a avanzar con algunas de las propuestas presentadas por sus aliados políticos. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ningún anuncio y desde el PRO salieron a presionar. "Siendo que quedan pocos días para finalizar el año, consideramos que sería conveniente brindar un alivio a la población", manifestaron en un comunicado.

"Le solicitamos por este medio, que se concrete el compromiso asumido en la reunión que tuvimos el día 2 de diciembre de este año, respecto del estiramiento de los plazos para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)", se puede leer en la carta firmada por el senador Rolando Baldasso y el diputado Gustavo Cairo.

"En dicha reunión realizada en Casa de Gobierno, que contó con la presencia de legisladores provinciales y nacionales de nuestro partido, concluimos junto a usted, que la exigencia anual de realizar este trámite es una medida exagerada que requiere una urgente modificación", recuerdan en referencia al pedido de que la RTO deba renovarse cada dos años o tres años y no de forma anual.

Otro pedido era que no se exija a los vehículos de una antigüedad de tres sino que recién tengan que pasar por la planta revisora los rodados con más de cinco años de antigüedad.

Omar De Marchi junto a Rodolfo Suarez.

La carta al gobernador llega en medio de un clima de tensión interna entre el PRO y la UCR. Sobre todo, luego de que las autoridades del PRO decidieran no asistir al último encuentro de partidos del Frente Cambia Mendoza. Este viernes el diputado Omar De Marchi presentó el programa de gestión que ha diseñado el PRO para la provincia y está lanzado en la carrera para competir por la gobernación. En ese contexto, expresó que no descarta hacerlo por fuera del frente si no se siente cómodo con el rol que le dan al PRO en ese espacio.