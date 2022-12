La furiosa contestación de Lucas Ilardo tras el agravio de Rodolfo Suarez

El jefe de bloque del Frente de Todos en la Legislatura provincial, Lucas Ilardo, cargó en duros términos contra el gobernador Rodolfo Suarez, luego de que éste último manifestara en declaraciones periodísticas que "con ese pibe no se puede tener diálogo" y que lo que suele decir "es un sin sentido".

Por ello, Ilardo publicó una extensa carta abierta dirigida a Suarez en la que aseveró: "Usted no dialoga con el principal partido opositor y para usted el culpable de que eso ocurra soy yo. Lo que lleva a preguntarse: ¿No hay nadie más? Claro que sí. Pero buscar alternativas sería muy trabajoso para usted y es por eso que elige el camino de agredir a todos los dirigentes del Partido Justicialista".

Concretamente, Suarez había sido lapidario con el legislador del kirchnerismo al sostener en una entrevista brindada a Diario UNO que "el liderazgo sigue siendo de la Cámpora y el que maneja todo esto en la oposición es Lucas Ilardo. Al final todo termina decidiéndolo él. Con ese pibe no se puede tener diálogo si es un fanático. Es un sin sentido las cosas que dice. Me trató de burro o bruto por lo que nosotros planteamos que Mendoza no adheriría al proyecto de Alcohol Cero al volante que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados del Congreso y que podría convertirse en ley cuando se trate en el Senado".

También, Suarez dijo de forma desafiante: "Pero ese chico ha pasado por tres universidades de Derecho, no sé si es un estudiante crónico, pero no puede decir esas cosas cuando hay leyes que se reglamentan y hay competencias que son nuestras. Después ve que mete la gamba, no lo banca nadie y él se arrepiente, porque no estudia, no lee ¿Cómo tener un diálogo con él? Antes vos tenías una dirigencia en el peronismo que era formada, con la que podías hablar, pero este pibe maneja todo y no hay manera de tener diálogo con él".

"Créame que entiendo su enojo conmigo.



No es fácil tenerme de opositor.



Soy muy obsesivo con el trabajo y con la transparencia, y son dos aristas de las cuales ud precisamente no podría hacer alarde." — Lucas ilardo (@lucasilardo) December 25, 2022

La carta completa

Gobernador Suarez... antes que todo: ¡Feliz navidad!

¿Usted sabe por qué agrede en esta nota? Por impotencia. El diálogo es trabajoso, y ya sabemos que usted no es precisamente un fanático del trabajo. Es por eso que el diálogo no le sale. Y por eso aflora la impotencia y la agresión.

Ser holgazán tiene sus costos. En su caso tenemos el inconveniente de que a ese costo lo pagamos todos los mendocinos. El holgazán suele culpar a los demás de las incapacidades propias. Porque culpar a los demás es siempre más simple. Ocuparse de sus tareas sería demasiado trabajoso.

Usted no dialoga con el principal partido opositor y para usted el culpable de que eso ocurra soy yo. Lo que lleva a preguntarse: ¿No hay nadie más? Claro que sí. Pero buscar alternativas sería muy trabajoso para usted y es por eso que elige el camino de agredir a todos los dirigentes del Partido Justicialista. Usted no dialogó ni siquiera con los partidos de su propio Frente. El mismo Frente que lo llevó a ganar.

Para usted es más fácil descalificar a Omar De Marchi por ejemplo, quien es hoy una de sus principales competencias internas, y con buenos números en las encuestas. Usted no dialoga con los docentes, ni con los policías retirados, ni con médicos y enfermeros, ni con los intendentes de su partido o de otro partido que lo contradigan.

Usted no dialoga con el Gobierno nacional, pero los culpables son todos los ministros y el presidente. Tal vez usted los quiera contactar o presentar notas los feriados, o tal vez iba a otra cosa de viaje y por eso está tan enojado conmigo.

Usted rechaza el feriado, pero se va a escondidas a descansar y cuando lo descubren se enoja. Hay una regla: “El que se enoja pierde”. Esta regla se aplica también a los holgazanes.

Usted está en contra de la Ley del alcohol 0 al volante pero inicia una campaña publicitaria promoviendo el alcohol 0 al volante. Créame que entiendo su enojo conmigo. No es fácil tenerme de opositor. Soy muy obsesivo con el trabajo y con la transparencia, y son dos aristas de las cuales ud precisamente no podría hacer alarde.

La gente percibió que no es muy amigo del esfuerzo y que en su gobierno hay mucha corrupción, pero tiene que comprender mi rol. Para eso me eligió la gente. Así funciona la democracia, aunque tal vez elige el camino más fácil que es ir a su Corte, la que ahora ha empezado a usar para evitar el diálogo, porque claro, eso es mucho trabajo.

Gobernador, yo no sé si usted lo sabe pero en Mendoza tiene muchos temas de que ocuparse. Y usted es el dirigente con el lugar de mayor responsabilidad de la provincia.

Sé que a usted le gusta dormir hasta tarde, ir a fiestas en sunset con DJs famosos, pasar por la cama solar una vez por semana, jugar al paddle, complacer empresarios y viajar mucho, en lo posible sin que lo descubran.

Pero yo como ciudadano le quiero pedir un favor grande y prometo no molestarlo más. Entre tantas actividades tan importantes para usted y que le demandan tanto tiempo, me gustaría que en lo posible se ocupara de la inseguridad, que está brava y a su amigo ministro no logramos encontrarlo, de las viviendas ya que es el gobernador que menos