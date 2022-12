Un exministro de Economía alertó sobre la gravedad de la maniobra de Alberto Fernández

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, calificó en duros términos el comunicado con el que el Gobierno del presidente Alberto Fernández decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema. La decisión judicial obliga a restituir los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

El exfuncionario sostuvo que "ahora no sabemos si impera la ley en Argentina, tardaron dos años en resolver una cautelar" y aseguró que la medida complicaría la llegada de inversiones a futuro.



"Lo que a la mañana era inverosímil a la noche se concreta. Hay responsabilidades personales de los funcionarios, no es tan gratuito incumplir un fallo de la Corte Suprema. El Banco Nación tiene responsabilidad directa, también el Ministerio del Interior", agregó el el economista en declaraciones radiales.

El presidente Alberto Fernández se niega a acatar el fallo de la Corte.

Hernán Lacunza explicó que "son 150 mil millones de pesos en juego. La cautelar de la Corte Suprema restituye al no darle la razón al mecanismo que usó el Gobierno Nacional para sacarle fondos a la Ciudad y dárselos a la provincia de Buenos Aires. Es el 0.1% del PBI. Eso no hace quebrar a una administración central. Es lo mismo que un bono a los movimientos piqueteros".



El exministro indicó que no acatar el fallo provocaría severas tensiones en el sector económico, al manifestar que "te dispara los riesgos financieros, cambiarios, sube el riesgo PAÍS; sumado a que venimos con una inflación al 100% y pobreza del 50%. Imaginemos al que tiene que invertir en Vaca Muerta".



Por último, expresó: "La primera caja de resonancia siempre son los mercados, los activos financieros y los bonos. Tenemos para explotar Vaca Muerta, estamos haciendo un gasoducto. Precisamos inversiones".