El lapidario diagnóstico de Suarez sobre el presente del PJ mendocino

La relación entre el gobernador Rodolfo Suarez y el peronismo mendocino ha sido siempre tensa durante la gestión del dirigente radical. A pesar de algunos acuerdos contados con los dedos de una mano, los chispazos entre oficialismo y oposición en la provincia cada vez son más recurrentes.

Durante una entrevista con MDZ, el mandatario provincial cargó contra el Partido Justicialista (PJ) por no habilitar el debate del proyecto de reforma constitucional que impulsó desde el Ejecutivo. Afirmó que el principal partido opositor no tiene interlocutores, que se encuentra “desdibujado” y que ha primado una “cuestión ideológica religiosa y dogmática” como estrategia política.

A mediados del 2020, Suarez envió a la Legislatura un proyecto de reforma de la Constitución de Mendoza. Sin embargo, el Frente de Todos nunca acompañó la iniciativa y negó el apoyo necesario para alcanzar los dos tercios de ambas cámaras para iniciar el debate.

“Hemos debatido con la oposición y yo me he cansado de reunirme con ellos por esta cuestión, pero no nos dan los dos tercios. Nosotros estamos pidiendo abrir el debate a la sociedad, pero necesitamos los dos tercios. Y la explicación es ‘no’, no hay otra explicación”, lamentó el gobernador.

Afirmó que han apostado a diferentes estrategias para destrabar las negociaciones pero resaltó que el principal problema que tiene es que “no hay interlocutores” de parte del peronismo.

En tanto, hizo hincapié en que llegó a debatir el proyecto con todos los referentes justicialistas en una reunión en la residencia oficial del gobernador pero no dio frutos. “Yo estoy dispuesto a debatir con quien sea en donde sea por qué es necesario que hagamos esta reforma”, apuntó.

Semanas atrás la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, reemplazó a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti en la presidencia del justicialismo. Sin embargo, el mandatario desestimó que el cambio de conducción en el PJ local destrabe esta situación.

“Es lo mismo, responde a La Cámpora, al cristinismo, con la misma línea y la misma forma de hacer las cosas. Entonces, yo hablo con algunos intendentes que están juntos… Está desdibujada la oposición y esto no es bueno para Mendoza”, sentenció.

Asimismo, habló del hecho de que no hayan dirigentes peronistas que busquen posicionarse como precandidatos a gobernador de cara al año que viene y aseguró que esto se debe “a que tienen malas estrategias políticas”.

Respecto de este punto, se explayó señalando que “han primado una cuestión ideológica nacional, casi religiosa, dogmática de responder a una líder y se olvidaron de Mendoza”. “Creo que ahí hay un problema. No hay que trabajar por ideología o por quedar bien con una persona u obedecer verticalmente a lo que te dicen, creo que ahí se han equivocado”, expresó acerca del vínculo de la conducción peronista local con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, consideró que los municipios gobernados por el Frente de Todos adelantarán sus elecciones a intendente en el 2023. “Por ejemplo, en Maipú yo como gobernador gané y perdimos por pocos votos para intendente. La elección anterior la ganamos en Maipú, así que van a querer desprender, seguramente también lo van a hacer en San Rafael”, indicó Suarez. No obstante, advirtió que “son decisiones que toman ellos, las respeto y están dentro del marco de la ley”.