Beatriz Sarlo: "Estamos ante la mediocridad para encontrar salidas originales"

De cara a las elecciones presidenciales del año que viene, Argentina hoy presenta un escenario político particular. MDZ Radio conversó con la periodista, escritora y ensayista, Beatriz Sarlo, sobre el contexto político actual y los posibles futuros candidatos.

Para comenzar, la destacada periodista, se refirió a los tres años cumplidos del gobierno de Alberto Fernández y dijo: "La Argentina ya era un país que estaba en condiciones graves, en el punto de vista de su estructura de gobierno, era muy poco eficaz y por lo tanto ahora está recibiendo un panorama mundial que no hace sino acentuar esas características, es decir, la poca eficacia de nuestro gobierno y las peleas internas que también existen en él".

En cuanto a la figura de la oposición, destacó que "no es mucho mejor", por lo tanto, para ella no habría porque decir que el oficialismo tiene un defecto que la oposición no tiene. “Mauricio Macri, que no sabe si lo va a dejar a Martín Lousteau que le compita por la presidencia o no. Los radicales están revisando y viendo cómo actualizan el pacto que hicieron con el PRO. La oposición tampoco tiene todo organizado", advirtió.

"El tiempo histórico que estamos viviendo los argentinos puede definirse como el de la mediocridad para encontrar salidas originales, aunque sean salidas fracasadas. El menemismo encontró salidas originales que después se demostraron equivocadas, pero que en su momento estaban diseñadas. El kirchnerismo fue variando. Sergio Massa creo que tiene ideas más ordenadas en la cabeza, pero ha llegado tarde" , expresó.

En este sentido, Sarlo se refirió a Rodríguez Larreta y Sergio Massa como dos de los posibles candidatos "más potables" para presidir el país el año que viene. "Han demostrado que tienen capacidades organizativas, cosa que Mauricio Macri no demostró en absoluto, su liderazgo fue populista de derecha, que es las que de las peores especies políticas que uno puede encontrar", agregó.

Finalmente, con respecto a la condena de la vicepresidenta por la causa Vialidad, la periodista advirtió: "Si las causas van adelante y Cristina es invalidada para disputar alguna posición política electiva dentro de las estructuras políticas de gobierno y de los parlamentos, sería verdaderamente un cambio muy fuerte en la Argentina".