Una encuesta reveló el golpe bajo que recibió Cristina Fernández de Kirchner

La consultora Giacobbe & Asociados presentó un informe de opinión pública respecto al panorama político actual. La condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es tenida en cuenta con un aspecto positivo por parte del 71,1% y es rechazada moralmente por tan sólo el 28,4%. La posibilidad de disturbios en diciembre debido a las altas tensiones también fue analizada.

Opinión pública sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por Giacobbe & Asociados.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación de ejercicio de cargos públicos por administración fraudulenta de los bienes públicos. Los consultores midieron la cuestión bajo la siguiente consigna: "¿Qué efecto tiene en usted la decisión judicial de condenar a Cristina Kirchner?".

El 53,7% de los encuestados afirmó que le generó esperanza la resolución judicial respecto a la vicepresidenta. El 17,4% optó por la sensación de alegría y tan sólo un 20,6% destacó estar indignada. El 7,8% restante se decidió por la desilusión. Los números recién señalados denotan lo siguiente: el 71,1% está a favor de la condena y el 28,4% no.

La división del país respecto a la posible firmeza de la sentencia hacia la líder del oficialismo genera altas tensiones. La tentativa de que ésta termine tras las rejas es una amenaza para el sector del Partido Justicialista que quiere que la expresidenta sea la candidata para las elecciones de 2023.

Imagen de los principales candidatos presidenciales por Giacobbe & Asociados.

La decadencia interna oficialista junto a la crisis económica que atraviesa Argentina se ve reflejado en la opinión pública. Los dirigentes del Frente de todos se encuentran por debajo de los opositores en lo que respecta a la imagen.

Cristina Fernández de Kirchner se posiciona cuarta en la lista con un 21,6% de imagen positiva y un 69,7% de imagen negativa. El ministro de Economía, Sergio Massa, se posiciona sexto con un 13,9% de imagen positiva y un 61,7% de módulo negativo. Alberto Fernández por su parte cuenta con tan sólo un 11,8% de imagen positiva y un 67,7% de negativa.

El contraste con la oposición es destacable. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se ubica primera con un 42% de imagen positiva y un 31,1% de imagen negativa. El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, se ubica segundo con un 30% de tendencia positiva y un 38,9% de negativa. El expresidente Mauricio Macri se destaca tercero con un 28,8% de imagen positiva y un 46% de negatividad.

Expectativa sobre diciembre por Giacobbe & Asociados.

Los consultores midieron la expectativa respecto a la escalada de tensiones bajo la siguiente pregunta:"¿Qué cree usted que sucederá en diciembre?".

El 31,2% de los encuestados considera que habrá marchas pero no disturbios y el 30,6% -alta cantidad- destacó que no lo sabe. El 22,5% afirmó que habrá disturbios sociales y el 15,5% restante piensa que no habrá marchas ni disturbios.

La locura y la abducción de los argentinos por el descontrol quedó evidenciado en este último período. La tendencia al descontrol y a la ruptura de la vía pública -cómo el costo de ello no fuera luego repuesto de los bolsillos argentos- denota una idea general de cinismo que termina en tragedias sociales. El límite fue cruzado hace mucho tiempo. El presidente Alberto Fernández junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es otra de las cuestiones que degrada el paso argentino. El presidente tiene aspiraciones fuertes de reelección y sueña con encabezar el frente nuevamente. Éste cuenta con el apoyo del líder sindical, Hugo Moyano, y del Movimiento Evita. El sector no kirchnerista del peronismo también podría quedar sumergido en ese espectro.

La vicepresidenta afirmó que no será candidata en el discurso posterior a la condena por la causa Vialidad. El hecho generó una fuerte desilusión en el kirchnerismo y una suerte de desesperación. Asimismo, no está definida la decisión de ésta; Cristina Fernández de Kirchner podría encabezar la fórmula. La noticia sería estimada para fines de marzo del año próximo.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, es uno de los principales apuntados para presidir el Frente de Todos -si es que continúa bajo los términos actuales- en las elecciones de 2023. El líder del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, lo señaló como una buena opción para la banca presidencial en caso de que su madre no quiera/pueda encabezarla.