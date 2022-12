La no aceptación del fallo de la Corte Suprema deja al país al borde de la anarquía

El presidente, con el apoyo de los gobernadores peronistas, se declaró en rebeldía ante el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación -luego del fallo que ordenó devolver los puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, quitados tras la “rebelión” de la policía bonaerense en septiembre del 2020, para ser entregados a la provincia de Buenos Aires-, poniendo al país al borde de una situación muy compleja. No respetar los fallos de la Corte Suprema de Justicia es no respetar la división de poderes del estado, es decir no respetar la Republica y la Constitución Nacional.

MDZ habló con abogados constitucionalistas, que coincidieron en remarcar la gravedad de la situación, si es que el presidente no acata el fallo del Máximo Tribunal, que podría derivar en causal de juicio político.

En tanto, desde la oposición, legisladores nacionales y provinciales remarcaron a MDZ que se está vulnerando el estado de derecho, dejando al país en un estado de anarquía.

La visión de los abogados constitucionalistas

El Dr. Daniel Sabsay sostuvo que solamente en la Argentina se duda sobre el acatamiento o no a un fallo de la Corteo. “Se trata es de un claro incumplimiento de la Constitución. La Corte Suprema, es precisamente el control contra mayoritario. Está concebido en la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos de 1787, que trata justamente, no sobre el mérito y conveniencia de los poderes políticos, pero si cuando ellos incurren en errores vinculados con la posibilidad de haber afectado derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Ahí es donde la Corte Suprema debe intervenir”, manifestó el abogado y catedrático argentino especializado en derecho constitucional?.

“Acá lo que se está produciendo es claramente un desacato, claramente una desobediencia, un incumplimiento de los deberes de funcionario público y un abuso de poder”, afirmó Sabsay, quien además comparó la situación vivida en España ante el fallo del supremo Tribunal de Justicia de ese país. “Es interesante ver que frente a esto en España, donde se presentó una situación similar, criticaron el fallo y lo consideraron como una suerte de golpe de estado de parte del Tribunal de Garantías Constitucionales español; pero lo acataron. Eso no se discutió porque hay que cumplir con la Constitución” manifestó. Y agregó: “ Vaya diferencia. En la Argentina en cambio por parte de estos depredadores de la Constitución y de la República está en tela de juicio.

Por otra parte, Sabsay cargó duramente, en Twitter, contra el Gobernador de la provincia de Buenos Aires. En su cuenta personal, escribió: “ Que comentario tan bien fundado y profundo. Esto demuestra que carece de todo argumento sólido y que solo le queda insultar a la Corte. – calificando a Kicillof, como- Un verdadero mequetrefe”.

Qué comentario tan bien fundado y profundo. Esto demuestra que carece de todo argumento sólido y que sólo le queda insultar a la Corte. Un verdadero mequetrefe. https://t.co/myKao99eJa — Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) December 22, 2022

Por su parte, el Dr. Félix Lonigro dijo que es gravísimo para el estado de derecho que el gobierno decida no cumplir con un fallo del Máximo Tribunal. “Aclaro que estos son fuegos de artificio. Hay una vergonzosa recomendación del gobernador del Chaco al presidente para que no cumpla con el fallo. Es lo que muchos le están pidiendo, pero oficialmente hasta ahora no ha habido una decisión de no cumplir con el fallo. Oficialmente lo que se ha dicho, es que se va a interponer un recurso de revocatoria, pidiendo a los gobernadores que se presenten en el expediente, pero nadie escribió, este fallo no se va a cumplir”, explicó.

Lonigro sostuvo que no cumplir la resolución de la Corte Suprema sería gravísimo. “Incurriría el presidente en una responsabilidad política, causal de juicio político. En una responsabilidad penal porque eso seria un delito y una forma de cometer el delito de sedición. De manera tal que estaríamos ante una anarquía institucional si esto efectivamente ocurriera”, expresó.

Respecto a las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Félix Lonigro dijo que están en línea con el kirchnerismo cuando los fallos les son adversos. Dijo: “Kicillof es de la escuela de Cristina Fernández y él va en el mismo sentido. Es Cristina Fernández en varón“.

Legisladores de la oposición denuncian que el presidente pone en riesgo la democracia

La Diputada Nacional de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli dijo a MDZ, que el presidente de la Nación diga que no va a acatar el fallo de la Corte Suprema “ es de una gravedad institucional sin igual”.

“Vulnerar el estado de derecho, es no respetar la Republica, que es la división de poderes donde cada poder cumple una función. Pero que encima sea el presidente el que dice que no va acatar el fallo es increíble.” Afirmo la legisladora nacional, que agrego “Me llama la atención, sobre todo, que Alberto Fernández es profesor de derecho y sabe que los fallos son para acatar. Este es un fallo que respeta el federalismo, dándole a la Ciudad de Buenos Aires el rango que se le dio en la Convención Constituyente de 1994”

Asimismo, cargó duramente contra el presidente. “Es un mamarracho y nos afecta a todos los argentinos. Vulnera la seguridad jurídica, quien va a querer venir a invertir a un país donde las regalas no están claras, donde un fallo del Máximo Tribunal no se respeta. Eso es no cuidar a tu país, eso es hacer papelones. Es lo que está haciendo este presidente que tenemos que se dice presidente de las tres copas y lo único que ha hecho es ser un cuatro de copas”, manifestó Marcela Campagnoli.

Por su parte, la diputada nacional de Evolución, Danya Tavela, sostuvo que desobedecer el fallo de la Corte Suprema “pone en riesgo absoluto el funcionamiento de la República, de la democracia y el cumplimiento de la Constitución Nacional. Que un poder de gobierno no respete la decisión del Poder Judicial es de una gravedad absoluta. Nos pone al límite de pensar si vamos a tener un Estado de derecho”.

En cuanto a las declaraciones de Kicillof , la Legisladora nacional del radicalismo dijo: “Son siempre fuera de lugar y desmedidas. Lo único que hace es justificar, mediante declaraciones altisonantes y fuera de cualquier norma, la impericia, la falta de gestión y de políticas que ha tenido en la provincia de Buenos Aires durante sus tres años de Gobierno, que es un fracaso absoluto”. Y pidió que en el Congreso de la Nación se rediscuta la Ley de Coparticipación.

En tanto, el Diputado provincial del PRO, Daniel Lipovetsky, afirmó que la decisión del presidente y los gobernadores de no acatar el fallo es gravísima. “Que un presidente decida desobedecer un fallo del Máximo Tribunal de Justicia de un país implica una gravedad institucional tremenda, que se lleva puesto la Constitución y todos los valores republicanos”, dijo.

El legislador provincial del PRO, remarcó: “Esto demuestra la diferencia entre un espacio político y el otro, durante el gobierno de Mauricio Macri se respetaron todos los fallos de la justicia, nos gustaran o no. Los fallos están para ser cumplidos, sobre todos los del Máximo Tribunal. No cumplirlos, por parte del ejecutivo, va a tener consecuencias para el país. El kirchnerismo muestra con estas decisiones lo poco que le importa la Constitución y la Republica”.

Por otra parte, Lipovetsky dijo que no le extraña en lo más mínimo las declaraciones del gobernador contra la Corte Suprema, recordó que cuando Kicillof fue Diputado Nacional voto en contra de la actualización del Fondo del Conurbano bonaerense. “ por lo tanto, el, en definitiva, nunca lucho por conseguir mejores recursos para la provincia de Buenos Aires.”, añadió: “ Solamente lo hizo presionando a Alberto Fernández, para que le quite puntos de Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Una medida inconstitucional como lo dijo la Corte en su fallo”

Por el lado de los libertarios, el Diputado provincial Nahuel Sotelo sostuvo que se está “ante un golpe institucional. Se está gestando algo que es muy peligroso. Nosotros vivimos en una Republica con división de poderes y cuando el ejecutivo no respeta esa división de poderes, estamos ante lisa y llanamente, un golpe institucional que es peligrosísimo”.

“Estamos al borde de una anarquía. Te diría que la sociedad con lo que está haciendo el presidente podría decidir dejar de pagar impuestos, haciendo caso omiso a lo que dicen las Leyes. Ese es el mensaje peligroso que se está dando, las Leyes no importan, los fallos no importan. Hoy, con todo esto el poder ejecutivo esta por encima de la Leyes y de la Constitución Nacional. Es muy peligroso”, agregoó el Legislador, que responde a Milei en la Legislatura bonaerense.

En cuanto a las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Sotelo dijo: “Cada vez que puede Kicillof hace uso de la palabra democracia, de la palabra república y cuando hay que acatar un fallo, lo primero que hace es manifestarse en contra de un poder institucional. Entonces si tengo que opinar del gobernador tengo que decir que es un mamarracho”.